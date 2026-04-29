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OneBlade Pro 360 Электростанок Face + Body

Больше не доступен

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OneBlade Pro 360Электростанок Face + Body

QP6541/15

OneBlade Pro 360 Электростанок Face + Body

Больше не доступен

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Инструкции и документация

Заявление о соответствии требованиям Великобритании - English (US)

  • ZIP файл, 78.6 kB
  • 2 February 2026

Заявление о соответствии ЕС

  • ZIP файл, 1.2 MB
  • 17 December 2024

Ответы на часто задаваемые вопросы

Запасные части и аксессуары

    • OneBlade

    OneBlade
    Сменное лезвие

    QP240/50
    • Подравнивание, создание контуров и бритье
    • 4 оригинальных лезвия
    • Для всех моделей OneBlade
    • Лезвие из нержавеющей стали, которое прослужит вам до 4 месяцев* для качественного бритья
    • OneBlade

    OneBlade
    Плавающее лезвие OneBlade 360

    QP420/50
    • Подравнивание, создание контуров и бритье
    • 2 лезвия 360
    • Упаковка из переработанной бумаги**
    • Срок службы лезвия — до 4 месяцев*

    HQ8505 Адаптер питания

    CRP136/01
    • Черный
    • Страны Европы
    • Длина шнура: 0,92 м
    • 2-контактный
    • Тип: HQ8505

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