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Ваше устройство будет работать дольше
Идеально подходят для всех устройств с высоким потреблением энергии. Эти аккумуляторы высокой емкости типа AAА не нужно извлекать из устройства перед зарядкой; заряжайте тогда, когда вам это удобно. К тому же, их можно перезаряжать тысячу раз. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ваше устройство будет работать дольше
Идеально подходят для всех устройств с высоким потреблением энергии. Эти аккумуляторы высокой емкости типа AAА не нужно извлекать из устройства перед зарядкой; заряжайте тогда, когда вам это удобно. К тому же, их можно перезаряжать тысячу раз. Узнать обо всех преимуществах
Ваше устройство будет работать дольше
Идеально подходят для всех устройств с высоким потреблением энергии. Эти аккумуляторы высокой емкости типа AAА не нужно извлекать из устройства перед зарядкой; заряжайте тогда, когда вам это удобно. К тому же, их можно перезаряжать тысячу раз. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ваше устройство будет работать дольше
Идеально подходят для всех устройств с высоким потреблением энергии. Эти аккумуляторы высокой емкости типа AAА не нужно извлекать из устройства перед зарядкой; заряжайте тогда, когда вам это удобно. К тому же, их можно перезаряжать тысячу раз. Узнать обо всех преимуществах
Элемент питания
Итого:
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Особая технология производства никель-металлогидридных аккумуляторов позволяет выполнять многоразовую подзарядку и почти совсем устраняет необходимость замены аккумуляторов.
800 мА*ч обеспечивают более долгую работу аудиоплеера и цифровой фотокамеры.
Никель-металлогидридный аккумулятор можно перезаряжать до 1000 раз, не разряжая его. Благодаря этому использование аккумуляторов стало еще удобнее и эффективнее.
Экономит деньги, поскольку это длится столько, сколько служат 1000 батарей.
Батареи готовы к использованию сразу после извлечения из упаковки.
Экохарактеристики
Внешняя упаковка
Питание
Размеры упаковки
Габариты изделия
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