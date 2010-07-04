Умови пошуку

UK
RU
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    Rechargeables

    Батарея

    R03B2A80/10
    • Насолоджуйтеся роботою пристрою довше Насолоджуйтеся роботою пристрою довше Насолоджуйтеся роботою пристрою довше
      -{discount-value}

      Rechargeables Батарея

      R03B2A80/10

      Насолоджуйтеся роботою пристрою довше

      Ідеальний варіант для усіх пристроїв із високим споживанням енергії. Ці акумулятори високої ємності типу AAA не потрібно розряджати перед заряджанням – просто зарядіть їх, коли зручно. Більше того, їх можна заряджати тисячу разів. Переглянути усі переваги

      Rechargeables Батарея

      Насолоджуйтеся роботою пристрою довше

      Ідеальний варіант для усіх пристроїв із високим споживанням енергії. Ці акумулятори високої ємності типу AAA не потрібно розряджати перед заряджанням – просто зарядіть їх, коли зручно. Більше того, їх можна заряджати тисячу разів. Переглянути усі переваги

      Насолоджуйтеся роботою пристрою довше

      Ідеальний варіант для усіх пристроїв із високим споживанням енергії. Ці акумулятори високої ємності типу AAA не потрібно розряджати перед заряджанням – просто зарядіть їх, коли зручно. Більше того, їх можна заряджати тисячу разів. Переглянути усі переваги

      Rechargeables Батарея

      Насолоджуйтеся роботою пристрою довше

      Ідеальний варіант для усіх пристроїв із високим споживанням енергії. Ці акумулятори високої ємності типу AAA не потрібно розряджати перед заряджанням – просто зарядіть їх, коли зручно. Більше того, їх можна заряджати тисячу разів. Переглянути усі переваги

      Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

      Усе необхідне в одній покупці

      Ціна комплекту

      Пропустити

      Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

      Додати аксесуари

      Rechargeables

      Rechargeables

      Батарея

      - {discount-value}

      Усього:

      recurring payment

      Насолоджуйтеся роботою пристрою довше

      • AAA, 800 мАгод.
      • Нікель-металгідридна

      Нікель-металгідридна технологія для багаторазового заряджання

      Завдяки нікель-металгідридній технології виріб можна заряджати багато разів і практично не потрібно заміняти акумулятори.

      Батарея для аудіопрогравачів та камер

      Завдяки ємності 800 мАгод. аудіопрогравач або цифрова камера працюють довше.

      Насолоджуйтеся повною ємністю раз за разом

      Нікель-металгідридну батарею можна повністю перезаряджати до 1000 разів без попереднього розряджання. Це забезпечує легше та краще використання акумуляторних батарей.

      Заощаджує гроші завдяки можливості перезаряджання до 1000 разів

      Заощаджує гроші, оскільки служить довго, як 1000 батарей.

      Готовність до використання

      Батареї можна використовувати одразу після розпакування.

      Технічні характеристики

      • Екологічні специфікації

        Хімічний склад
        Нікель-металгідридна
        Важкі метали
        • Без кадмію
        • Без ртуті
        Пакувальний матеріал
        • Картон
        • ПЕТ
        Тип упаковки
        Блістер-упаковка "розкладачка"

      • Зовнішня коробка

        Код EAN
        87 10895 96289 6
        Довжина
        35.3  см
        Кількість споживчих комплектів
        96
        Ширина
        28.3  см
        Вага брутто
        3.32  кг
        Висота
        11.5  см
        Вага нетто
        2.2656  кг
        Вага тари
        1.0544  кг

      • Потужність

        Ємність батареї
        800 мАгод.
        Тип батареї
        Нікель-металгідридна AAA
        Напруга батареї
        1.2  В

      • Розміри упаковки

        Висота
        12  см
        Тип упаковки
        Блістер-упаковка
        Тип розміщення на полиці
        Обидва
        Ширина
        8.3  см
        Глибина
        1.2  см
        Кількість виробів
        2
        Код EAN
        87 10895 96288 9
        Вага брутто
        0.0287  кг
        Вага нетто
        0.0236  кг
        Вага тари
        0.0051  кг

      • Розміри виробу

        Висота
        4.45  см
        Ширина
        2.1  см
        Глибина
        1.05  см
        Вага
        0.024  кг

      Отримати підтримку для цього виробу

      Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Телевізори Philips

          Телевізори із Ambilight
          Телевізори OLED
          the one
          Ambilight TV FC Barcelona
          Ігровий телевізор Philips
          Домашній звук

          Звук Philips

          Навушники
          Звукові системи
          Бездротові гучномовці
          Домашні аудіосистеми
          Fidelio
          Додаток для навушників
          Партійні спікери

          Підтримка

          Підтримка телевізорів
          Підтримка звуку
          Реєстрація виробів
          Оновлення програмного забезпечення і драйверів
          Зв’яжіться з нами

          Ми у мережі

          Facebook
          Instagram
          YouTube
          Карта сайту

          Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

          Я розумію

          You are about to visit a Philips global content page

          Continue

          Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.