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Насолоджуйтеся роботою пристрою довше
Ідеальний варіант для усіх пристроїв із високим споживанням енергії. Ці акумулятори високої ємності типу AAA не потрібно розряджати перед заряджанням – просто зарядіть їх, коли зручно. Більше того, їх можна заряджати тисячу разів. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтеся роботою пристрою довше
Ідеальний варіант для усіх пристроїв із високим споживанням енергії. Ці акумулятори високої ємності типу AAA не потрібно розряджати перед заряджанням – просто зарядіть їх, коли зручно. Більше того, їх можна заряджати тисячу разів. Переглянути усі переваги
Насолоджуйтеся роботою пристрою довше
Ідеальний варіант для усіх пристроїв із високим споживанням енергії. Ці акумулятори високої ємності типу AAA не потрібно розряджати перед заряджанням – просто зарядіть їх, коли зручно. Більше того, їх можна заряджати тисячу разів. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтеся роботою пристрою довше
Ідеальний варіант для усіх пристроїв із високим споживанням енергії. Ці акумулятори високої ємності типу AAA не потрібно розряджати перед заряджанням – просто зарядіть їх, коли зручно. Більше того, їх можна заряджати тисячу разів. Переглянути усі переваги
Батарея
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Завдяки нікель-металгідридній технології виріб можна заряджати багато разів і практично не потрібно заміняти акумулятори.
Завдяки ємності 800 мАгод. аудіопрогравач або цифрова камера працюють довше.
Нікель-металгідридну батарею можна повністю перезаряджати до 1000 разів без попереднього розряджання. Це забезпечує легше та краще використання акумуляторних батарей.
Заощаджує гроші, оскільки служить довго, як 1000 батарей.
Батареї можна використовувати одразу після розпакування.
Екологічні специфікації
Зовнішня коробка
Потужність
Розміри упаковки
Розміри виробу
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