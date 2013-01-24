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    Rechargeables

    Элемент питания

    R6B2A260/10
    • Ваше устройство будет работать дольше Ваше устройство будет работать дольше Ваше устройство будет работать дольше
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      Rechargeables Элемент питания

      R6B2A260/10

      Ваше устройство будет работать дольше

      Идеально подходят для цифровых устройств. Эти аккумуляторы высокой емкости типа AA не нужно извлекать из устройства перед зарядкой; заряжайте тогда, когда вам это удобно. К тому же, их можно перезаряжать тысячу раз. Узнать обо всех преимуществах

      Rechargeables Элемент питания

      Ваше устройство будет работать дольше

      Идеально подходят для цифровых устройств. Эти аккумуляторы высокой емкости типа AA не нужно извлекать из устройства перед зарядкой; заряжайте тогда, когда вам это удобно. К тому же, их можно перезаряжать тысячу раз. Узнать обо всех преимуществах

      Ваше устройство будет работать дольше

      Идеально подходят для цифровых устройств. Эти аккумуляторы высокой емкости типа AA не нужно извлекать из устройства перед зарядкой; заряжайте тогда, когда вам это удобно. К тому же, их можно перезаряжать тысячу раз. Узнать обо всех преимуществах

      Rechargeables Элемент питания

      Ваше устройство будет работать дольше

      Идеально подходят для цифровых устройств. Эти аккумуляторы высокой емкости типа AA не нужно извлекать из устройства перед зарядкой; заряжайте тогда, когда вам это удобно. К тому же, их можно перезаряжать тысячу раз. Узнать обо всех преимуществах

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      Rechargeables

      Rechargeables

      Элемент питания

      Итого:

      Ваше устройство будет работать дольше

      • AA, 2600 мА/ч
      • Никель-металл-гидридный

      NiMH-технология для многоразовой подзарядки

      Особая технология производства никель-металл-гидридных аккумуляторов позволяет выполнять многоразовую подзарядку и почти совсем устраняет необходимость замены аккумуляторов.

      Поразительная емкость для работы любых цифровых устройств

      2600 мА·ч обеспечивают более долгую работу цифровой фотокамеры и других устройств с большим энергопотреблением.

      Наслаждайтесь постоянной готовностью аккумуляторов к работе

      Никель-металл-гидридный аккумулятор можно перезаряжать до 1000 раз, не разряжая его. Благодаря этому использование аккумуляторов стало еще удобнее и эффективнее.

      Экономит деньги, поскольку может заряжаться 1000 раз

      Экономит деньги, поскольку это длится столько, сколько служат 1000 батарей.

      Технические характеристики

      • Питание

        Емкость аккумулятора
        2600 мА/ч
        Тип элемента питания
        Никель-металл-гидридный типа AA
        Напряжение батареи
        1,2  В

      • Экохарактеристики

        Химический состав
        Никель-металл-гидридный
        Тяжелые металлы
        • Не содержит кадмия
        • Не содержит ртути
        Упаковочный материал
        • Картон
        • ПЭТ
        Тип упаковки
        Упаковка-блистер

      • Габариты изделия

        ширина
        2,9  см
        высота
        5,05  см
        Глубина
        1,45  см
        Вес
        0,06  кг

      • Размеры упаковки

        высота
        12  см
        ширина
        8,3  см
        Глубина
        1,6  см
        Вес нетто
        0,058  кг
        Вес брутто
        0,066  кг
        Вес упаковки
        0,008  кг
        EAN
        87 10895 95950 6
        Количество изделий в упаковке
        2
        Тип упаковки
        Блистер
        Тип размещения на полке
        Оба

      • Внешняя упаковка

        Длина
        14  см
        ширина
        11  см
        высота
        9,2  см
        Вес нетто
        0,696  кг
        Вес брутто
        0,84  кг
        Вес упаковки
        0,144  кг
        EAN
        87 10895 95951 3
        Количество потребительских упаковок
        12

      • Размеры

        Количество в упаковке
        12
        Габариты упаковки ШxГxВ
        96 x 125 x 140 мм
        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        94 x 130 x 19 мм
        Вес продукта
        0,078  кг

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