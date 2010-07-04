Умови пошуку

UK
RU
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Насолоджуйтеся роботою пристрою довше Насолоджуйтеся роботою пристрою довше Насолоджуйтеся роботою пристрою довше

      Rechargeables Батарея

      R6B2A260/10

      Насолоджуйтеся роботою пристрою довше

      Ідеальний варіант для усіх цифрових пристроїв. Ці акумулятори високої ємності типу AA не потрібно розряджати перед заряджанням – просто зарядіть їх, коли зручно. Більше того, їх можна заряджати тисячу разів.

      Переглянути усі переваги

      Rechargeables Батарея

      Подібні вироби

      Дивитись усі

      Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

      Усе необхідне в одній покупці

      Ціна комплекту

      Пропустити

      Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

      Насолоджуйтеся роботою пристрою довше

      • AA, 2600 мАгод.
      • Нікель-металгідридна

      Нікель-металгідридна технологія для багаторазового заряджання

      Завдяки нікель-металгідридній технології виріб можна заряджати багато разів і практично не потрібно заміняти акумулятори.

      Вражаюча ємність для роботи усіх цифрових пристроїв

      Завдяки ємності 2600 мАгод. цифрова камера та інші вироби з ультра високим рівнем споживання енергії працюють ще довше.

      Насолоджуйтеся повною ємністю раз за разом

      Нікель-металгідридну батарею можна повністю перезаряджати до 1000 разів без попереднього розряджання. Це забезпечує легше та краще використання акумуляторних батарей.

      Готовність до використання

      Батареї можна використовувати одразу після розпакування.

      Насолоджуйтеся повною ємністю раз за разом

      Цей нікель-металгідридний акумулятор можна повністю перезаряджати до 500 разів без попереднього розряджання. Це забезпечує легше та краще використання акумуляторних батарей.

      Технічні характеристики

      • Екологічні специфікації

        Хімічний склад
        Нікель-металгідридна
        Важкі метали
        • Без кадмію
        • Без ртуті
        Пакувальний матеріал
        • Картон
        • ПЕТ
        Тип упаковки
        Блістер-упаковка "розкладачка"

      • Зовнішня коробка

        Код EAN
        87 10895 95951 3
        Довжина
        28.3  см
        Кількість споживчих комплектів
        48
        Ширина
        23.2  см
        Вага брутто
        3.55  кг
        Висота
        11.5  см
        Вага нетто
        2.8128  кг
        Вага тари
        0.7372  кг

      • Потужність

        Ємність батареї
        2600 мАгод.
        Тип батареї
        Нікель-металгідридна AA
        Напруга батареї
        1.2  В

      • Розміри упаковки

        Висота
        12  см
        Тип упаковки
        Блістер-упаковка
        Тип розміщення на полиці
        Обидва
        Ширина
        8.3  см
        Глибина
        1.6  см
        Кількість виробів
        2
        Код EAN
        87 10895 95950 6
        Вага брутто
        0.0646  кг
        Вага нетто
        0.0586  кг
        Вага тари
        0.0060  кг

      • Розміри виробу

        Висота
        5.05  см
        Ширина
        1.45  см
        Глибина
        1.45  см
        Вага
        0.06  кг

      Badge-D2C

      Отримайте підтримку для цього виробу

      Шукайте поради щодо продуктів, відповіді на запитання, посібники користувача й інформацію про безпеку та сумісність.

      Рекомендовані вироби

      Вироби, які Ви нещодавно переглядали

      Телевізори Philips

      Телевізори із Ambilight
      Телевізори OLED
      The One
      Ambilight TV FC Barcelona
      Ігровий телевізор Philips
      Домашній звук
      Посібник з вибору телевізора

      Звук Philips

      Навушники
      Звукові системи
      Бездротові гучномовці
      Домашні аудіосистеми
      Fidelio
      Додаток для навушників
      Партійні спікери

      Підтримка

      Підтримка телевізорів
      Підтримка звуку
      Реєстрація виробів
      Оновлення програмного забезпечення і драйверів
      Зв’яжіться з нами
      User content terms of use (105.0KB)

      Ми у мережі

      Facebook
      Instagram
      YouTube
      Карта сайту

      Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

      Я розумію

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.