Ваше устройство будет работать дольше

Идеально подходят для игрушек, фонариков и других устройств. Эти аккумуляторы стандартной емкости типа AA не нужно извлекать из устройства перед зарядкой; заряжайте тогда, когда вам это удобно. К тому же, их можно перезаряжать хоть тысячу раз. Узнать обо всех преимуществах