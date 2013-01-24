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    Rechargeables

    Элемент питания

    R6B4A130/10
    • Ваше устройство будет работать дольше Ваше устройство будет работать дольше Ваше устройство будет работать дольше
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      Rechargeables Элемент питания

      R6B4A130/10

      Ваше устройство будет работать дольше

      Идеально подходят для игрушек, фонариков и других устройств. Эти аккумуляторы стандартной емкости типа AA не нужно извлекать из устройства перед зарядкой; заряжайте тогда, когда вам это удобно. К тому же, их можно перезаряжать хоть тысячу раз. Узнать обо всех преимуществах

      Rechargeables Элемент питания

      Ваше устройство будет работать дольше

      Идеально подходят для игрушек, фонариков и других устройств. Эти аккумуляторы стандартной емкости типа AA не нужно извлекать из устройства перед зарядкой; заряжайте тогда, когда вам это удобно. К тому же, их можно перезаряжать хоть тысячу раз. Узнать обо всех преимуществах

      Ваше устройство будет работать дольше

      Идеально подходят для игрушек, фонариков и других устройств. Эти аккумуляторы стандартной емкости типа AA не нужно извлекать из устройства перед зарядкой; заряжайте тогда, когда вам это удобно. К тому же, их можно перезаряжать хоть тысячу раз. Узнать обо всех преимуществах

      Rechargeables Элемент питания

      Ваше устройство будет работать дольше

      Идеально подходят для игрушек, фонариков и других устройств. Эти аккумуляторы стандартной емкости типа AA не нужно извлекать из устройства перед зарядкой; заряжайте тогда, когда вам это удобно. К тому же, их можно перезаряжать хоть тысячу раз. Узнать обо всех преимуществах

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      Rechargeables

      Rechargeables

      Элемент питания

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      Ваше устройство будет работать дольше

      • AA, 1300 мA/ч
      • Никель-металл-гидридный

      NiMH-технология для многоразовой подзарядки

      Особая технология производства никель-металл-гидридных аккумуляторов позволяет выполнять многоразовую подзарядку и почти совсем устраняет необходимость замены аккумуляторов.

      Аккумулятор для игрушек и других устройств

      Емкость 1300 мА/ч обеспечивают более долгую работу игрушек и других устройств.

      Наслаждайтесь постоянной готовностью аккумуляторов к работе

      Никель-металл-гидридный аккумулятор можно перезаряжать до 1000 раз, не разряжая его. Благодаря этому использование аккумуляторов стало еще удобнее и эффективнее.

      Экономит деньги, поскольку может заряжаться 1000 раз

      Экономит деньги, поскольку это длится столько, сколько служат 1000 батарей.

      Технические характеристики

      • Питание

        Емкость аккумулятора
        1300 мА/ч
        Тип элемента питания
        Никель-металл-гидридный типа AA
        Напряжение батареи
        1,2  В

      • Экохарактеристики

        Химический состав
        Никель-металл-гидридный
        Тяжелые металлы
        • Не содержит кадмия
        • Не содержит ртути
        Упаковочный материал
        • Картон
        • ПЭТ
        Тип упаковки
        Упаковка-блистер

      • Габариты изделия

        ширина
        5,8  см
        высота
        5,05  см
        Глубина
        1,45  см
        Вес
        0,084  кг

      • Размеры упаковки

        высота
        12  см
        ширина
        8,3  см
        Глубина
        1,6  см
        Вес нетто
        0,084  кг
        Вес брутто
        0,092  кг
        Вес упаковки
        0,008  кг
        EAN
        87 10895 96292 6
        Количество изделий в упаковке
        4
        Тип упаковки
        Блистер
        Тип размещения на полке
        Оба

      • Внешняя упаковка

        Длина
        14  см
        ширина
        11  см
        высота
        9,2  см
        Вес нетто
        1,008  кг
        Вес брутто
        1,152  кг
        Вес упаковки
        0,144  кг
        EAN
        87 10895 96293 3
        Количество потребительских упаковок
        12

      • Размеры

        Количество в упаковке
        12
        Габариты упаковки ШxГxВ
        96 x 140 x 140 мм
        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        94 x 115 x 19 мм
        Вес продукта
        0,078  кг

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