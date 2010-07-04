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      Rechargeables Батарея

      R6B4A130/10

      Насолоджуйтеся роботою пристрою довше

      Ці акумулятори стандартної ємності типу AA, що є ідеальним варіантом для іграшок та інших пристроїв загального призначення, не потрібно розряджати перед заряджанням – просто заряджайте їх, коли зручно. Більше того, їх можна заряджати тисячу разів.

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      Rechargeables Батарея

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      Насолоджуйтеся роботою пристрою довше

      • AA, 1300 мАгод
      • Нікель-металгідридна

      Нікель-металгідридна технологія для багаторазового заряджання

      Завдяки нікель-металгідридній технології виріб можна заряджати багато разів і практично не потрібно заміняти акумулятори.

      Батарея для іграшок та інших пристроїв загального призначення

      Ємність 1300 мАгод забезпечує довшу роботу іграшок та інших пристроїв загального призначення.

      Насолоджуйтеся повною ємністю раз за разом

      Нікель-металгідридну батарею можна повністю перезаряджати до 1000 разів без попереднього розряджання. Це забезпечує легше та краще використання акумуляторних батарей.

      Заощаджує гроші завдяки можливості перезаряджання до 1000 разів

      Заощаджує гроші, оскільки служить довго, як 1000 батарей.

      Технічні характеристики

      • Екологічні специфікації

        Хімічний склад
        Нікель-металгідридна
        Важкі метали
        • Без кадмію
        • Без ртуті
        Пакувальний матеріал
        • Картон
        • ПЕТ
        Тип упаковки
        Блістер-упаковка "розкладачка"

      • Зовнішня коробка

        Код EAN
        87 10895 96293 3
        Довжина
        14  см
        Кількість споживчих комплектів
        12
        Ширина
        11  см
        Вага брутто
        1.152  кг
        Висота
        9.2  см
        Вага нетто
        1.008  кг
        Вага тари
        0.144  кг

      • Потужність

        Ємність батареї
        1300 мАгод
        Тип батареї
        Нікель-металгідридна AA
        Напруга батареї
        1.2  В

      • Розміри упаковки

        Висота
        12  см
        Тип упаковки
        Блістер-упаковка
        Тип розміщення на полиці
        Обидва
        Ширина
        8.3  см
        Глибина
        1.6  см
        Кількість виробів
        4
        Код EAN
        87 10895 96292 6
        Вага брутто
        0.092  кг
        Вага нетто
        0.084  кг
        Вага тари
        0.008  кг

      • Розміри виробу

        Висота
        5.05  см
        Ширина
        5.8  см
        Глибина
        1.45  см
        Вага
        0.084  кг

      • Розміри

        Кількість картонних коробок
        12
        Розміри виробу (ШxГxВ)
        94 x 115 x 19 мм
        Розміри зовнішньої коробки ШxГxВ
        96 x 140 x 140 мм
        Вага виробу
        0,078  кг

      Badge-D2C

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