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    Rechargeables

    Батарея

    R6B4B260/10
    Общая оценка / 5
    • Ваше устройство будет работать дольше Ваше устройство будет работать дольше Ваше устройство будет работать дольше
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      Rechargeables Батарея

      R6B4B260/10
      Общая оценка / 5

      Ваше устройство будет работать дольше

      Благодаря этой удивительной емкости в 2600 мА/ч, эти аккумуляторы идеально подходят для цифровых фотокамер и других энергоемких устройств. Эти аккумуляторы высокой емкости типа AA не нужно извлекать из устройства перед зарядкой; заряжайте тогда, когда вам это удобно. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Rechargeables Батарея

      Ваше устройство будет работать дольше

      Благодаря этой удивительной емкости в 2600 мА/ч, эти аккумуляторы идеально подходят для цифровых фотокамер и других энергоемких устройств. Эти аккумуляторы высокой емкости типа AA не нужно извлекать из устройства перед зарядкой; заряжайте тогда, когда вам это удобно. Узнать обо всех преимуществах

      Ваше устройство будет работать дольше

      Благодаря этой удивительной емкости в 2600 мА/ч, эти аккумуляторы идеально подходят для цифровых фотокамер и других энергоемких устройств. Эти аккумуляторы высокой емкости типа AA не нужно извлекать из устройства перед зарядкой; заряжайте тогда, когда вам это удобно. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Rechargeables Батарея

      Ваше устройство будет работать дольше

      Благодаря этой удивительной емкости в 2600 мА/ч, эти аккумуляторы идеально подходят для цифровых фотокамер и других энергоемких устройств. Эти аккумуляторы высокой емкости типа AA не нужно извлекать из устройства перед зарядкой; заряжайте тогда, когда вам это удобно. Узнать обо всех преимуществах

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      Rechargeables

      Rechargeables

      Батарея

      Итого:

      Ваше устройство будет работать дольше

      • AA, 2600 мА/ч
      • Никель-металл-гидридный

      NiMH-технология для многоразовой подзарядки

      Особая технология производства никель-металл-гидридных аккумуляторов позволяет выполнять многоразовую подзарядку и почти совсем устраняет необходимость замены аккумуляторов.

      Поразительная емкость для работы любых цифровых устройств

      2600 мА·ч обеспечивают более долгую работу цифровой фотокамеры и других устройств с большим энергопотреблением.

      Экономит деньги, поскольку может заряжаться 1000 раз

      Экономит деньги, поскольку это длится столько, сколько служат 1000 батарей.

      Наслаждайтесь постоянной готовностью аккумуляторов к работе

      Никель-металл-гидридный аккумулятор можно перезаряжать до 1000 раз, не разряжая его. Благодаря этому использование аккумуляторов стало еще удобнее и эффективнее.

      Экопаспорт: обзор экологических характеристик наших продуктов

      Philips заботится об окружающей среде и обществе и придерживается строгих экологических стандартов при разработке продуктов.

      Просмотреть полный экопаспорт

      Технические характеристики

      • Питание

        Емкость аккумулятора
        2600 мА/ч
        Тип элемента питания
        Никель-металл-гидридный типа AA
        Напряжение батареи
        1,2  В

      • Экохарактеристики

        Химический состав
        Никель-металл-гидридный
        Тяжелые металлы
        • Не содержит кадмия
        • Не содержит ртути
        Упаковочный материал
        • Картон
        • ПЭТ
        Тип упаковки
        Упаковка-блистер

      • Габариты изделия

        ширина
        1,45  см
        высота
        5,05  см
        Глубина
        1,45  см
        Вес
        0,03  кг

      • Размеры упаковки

        высота
        12  см
        ширина
        8,3  см
        Глубина
        1,6  см
        Вес нетто
        0,12  кг
        Вес брутто
        0,128  кг
        Вес упаковки
        0,008  кг
        EAN
        87 10895 95952 0
        Тип размещения на полке
        Оба
        Количество изделий в упаковке
        4
        Тип упаковки
        Блистер

      • Внешняя упаковка

        Длина
        14  см
        ширина
        11  см
        высота
        9,2  см
        Вес нетто
        1,44  кг
        Вес брутто
        1,584  кг
        Вес упаковки
        0,144  кг
        EAN
        87 10895 95953 7
        Количество потребительских упаковок
        12

      • Размеры

        Количество в упаковке
        12
        Габариты упаковки ШxГxВ
        96 x 140 x 140 мм
        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        94 x 130 x 19 мм
        Вес продукта
        0,078  кг

      Eco passport

      Свидетельством успеха Philips EcoVision является то, что компания включена в индекс устойчивости Доу-Джонса. Мы поддерживаем различные глобальные инициативы, такие как Глобальный договор ООН, который содержит 10 универсальных принципов в сфере прав человека и окружающей среды. Создавая экологичный дизайн, мы руководствуемся Программой повышения экологичности, чтобы показать, как использование продукта влияет на окружающую среду. Узнайте больше о Программе повышения экологичности. Узнайте подробнее о наших экостандартах

      • Упаковка
        Оптимизация упаковки также является пунктом Программы повышения экологичности Philips. Упаковка — первое, что видят покупатели, однако она не играет такой роли для экологии, как энергопотребление и используемые для производства материалы.

        • Картон: 0,00  г
        • Пластик: 2,00  г
        • Процентное содержание переработанного сырья: 0  %

      • Утилизация
        Мы разрабатываем такую упаковку, которую можно с легкостью утилизировать и переработать. Там, где это возможно, компания Philips использует вторично переработанный пластик и другие материалы. Мы также выступаем за применение материалов, пригодных для повторного использования.

        • Переработанные железосодержащие металлы: 0  %
        • Переработанные железонесодержащие металлы: 0  %
        • Переработанный пластик: 0  %

      • Вес
        Уменьшение массы изделия. Эта задача также является частью Программы повышения экологичности Philips. Мы работаем над ней в рамках инициативы EcoDesign. Меньшая масса означает, что на производство изделия было затрачено меньше материалов и природных ресурсов. Это также упрощает транспортировку и утилизацию.

        • Вес продукта: 0,00  г
        • Вес аксессуаров: 0,00  г

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