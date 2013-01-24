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Насолоджуйтеся роботою пристрою довше
Ці акумулятори із вражаючою ємністю 2600 мАгод. ідеально підходять для цифрової камери та інших пристроїв, що використовують велику кількість енергії. Ці акумулятори AA високої ємності не потрібно розряджати перед заряджанням – просто зарядіть їх, коли потрібно. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтеся роботою пристрою довше
Ці акумулятори із вражаючою ємністю 2600 мАгод. ідеально підходять для цифрової камери та інших пристроїв, що використовують велику кількість енергії. Ці акумулятори AA високої ємності не потрібно розряджати перед заряджанням – просто зарядіть їх, коли потрібно. Переглянути усі переваги
Насолоджуйтеся роботою пристрою довше
Ці акумулятори із вражаючою ємністю 2600 мАгод. ідеально підходять для цифрової камери та інших пристроїв, що використовують велику кількість енергії. Ці акумулятори AA високої ємності не потрібно розряджати перед заряджанням – просто зарядіть їх, коли потрібно. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтеся роботою пристрою довше
Ці акумулятори із вражаючою ємністю 2600 мАгод. ідеально підходять для цифрової камери та інших пристроїв, що використовують велику кількість енергії. Ці акумулятори AA високої ємності не потрібно розряджати перед заряджанням – просто зарядіть їх, коли потрібно. Переглянути усі переваги
Батарея
Усього:
Завдяки нікель-металгідридній технології виріб можна заряджати багато разів і практично не потрібно заміняти акумулятори.
Завдяки ємності 2600 мАгод. цифрова камера та інші вироби з ультра високим рівнем споживання енергії працюють ще довше.
Заощаджує гроші, оскільки служить довго, як 1000 батарей.
Нікель-металгідридну батарею можна повністю перезаряджати до 1000 разів без попереднього розряджання. Це забезпечує легше та краще використання акумуляторних батарей.
Потужність
Екологічні специфікації
Розміри виробу
Розміри упаковки
Зовнішня коробка
Розміри