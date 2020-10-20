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  • Быстрое и гладкое бритье
  • Быстрое и гладкое бритье
  • Быстрое и гладкое бритье
  • Быстрое и гладкое бритье
  • Быстрое и гладкое бритье
  • Быстрое и гладкое бритье
  • Быстрое и гладкое бритье
  • Быстрое и гладкое бритье
  • Быстрое и гладкое бритье
  • Быстрое и гладкое бритье
  • Быстрое и гладкое бритье
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  • Быстрое и гладкое бритье
  • Быстрое и гладкое бритье
  • Быстрое и гладкое бритье
  • Быстрое и гладкое бритье
  • Быстрое и гладкое бритье
  • Быстрое и гладкое бритье
  • Быстрое и гладкое бритье
  • Быстрое и гладкое бритье
  • Быстрое и гладкое бритье
  • Быстрое и гладкое бритье

Больше не доступен

Shaver series 5000Электробритва для сухого и влажного бритья

S5080/03

5
| (5) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Быстрое и гладкое бритье
Бритва серии S5000 позволяет тратить меньше времени на утреннее бритье благодаря системе лезвий ComfortCut и моющимся головкам.
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Производитель электробритв №1 в мире1

Быстрое и гладкое бритье

  • Система лезвий ComfortCut

  • Головки Flex движутся в 5 направлениях

Головки движутся в 5 направлениях для быстрого и чистого бритья

Головки движутся в 5 направлениях для быстрого и чистого бритья

Головки Flex двигаются независимо друг от друга в 5 направлениях. Это гарантирует оптимальный контакт с кожей для быстрого и чистого бритья даже на шее и подбородке.

Закругленные края обеспечивают гладкое скольжение и безопасное бритье

Закругленные края обеспечивают гладкое скольжение и безопасное бритье

Комфортное сухое и влажное бритье благодаря системе лезвий ComfortCut с закругленными краями бритвенных головок. Лезвия легко скользят по коже и защищают ее от порезов и раздражения.

Технология AquaTec для комфортного сухого или освежающего влажного бритья

Технология AquaTec для комфортного сухого или освежающего влажного бритья

Герметичная система Aquatec позволяет выбирать наиболее удобный способ бритья: быстрое и комфортное сухое бритье или влажное бритье с использованием геля или пены. Вы можете использовать устройство даже в душе.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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5.0

из 5

5

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

20/10/2020

Україна

Україна

Советую тем у кого раздражение.

После использования бритвы ,наконец то пропало раздражение на лице.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 5000 S5080/03 Електробритва для вологого та сухого гоління

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 5000 S5080/03 Електробритва для вологого та сухого гоління

04/07/2019

Україна

Україна

Чудова бритва

Купували чоловіку як подарунок до свята святого миколая. З грудня 2018 по сьогоднішній день жодних нарікань, а лише саме задоволення від використання. В нього дуже чутлива шкіра, схильна до подразнень. З використанням цієї бритви забув навіть, що така проблема була. Ну а я задоволена, що поцілунки стали м'якіші))

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 5000 S5080/03 Електробритва для вологого та сухого гоління

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 5000 S5080/03 Електробритва для вологого та сухого гоління

23/06/2019

Україна

Україна

Повністю влаштовує

Бритва забезпечує як сухе, так і вологе гоління. Навіть для чутливої шкіри

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 5000 S5080/03 Електробритва для вологого та сухого гоління

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 5000 S5080/03 Електробритва для вологого та сухого гоління

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      Примечания

      1. Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года. 