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Больше не доступен
Система лезвий ComfortCut
Головки Flex движутся в 5 направлениях
Головки Flex двигаются независимо друг от друга в 5 направлениях. Это гарантирует оптимальный контакт с кожей для быстрого и чистого бритья даже на шее и подбородке.
Комфортное сухое и влажное бритье благодаря системе лезвий ComfortCut с закругленными краями бритвенных головок. Лезвия легко скользят по коже и защищают ее от порезов и раздражения.
Герметичная система Aquatec позволяет выбирать наиболее удобный способ бритья: быстрое и комфортное сухое бритье или влажное бритье с использованием геля или пены. Вы можете использовать устройство даже в душе.
5.0
из 5
5
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
voron65
20/10/2020
Україна
Советую тем у кого раздражение.
После использования бритвы ,наконец то пропало раздражение на лице.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 5000 S5080/03 Електробритва для вологого та сухого гоління
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 5000 S5080/03 Електробритва для вологого та сухого гоління
Yanet
04/07/2019
Україна
Чудова бритва
Купували чоловіку як подарунок до свята святого миколая. З грудня 2018 по сьогоднішній день жодних нарікань, а лише саме задоволення від використання. В нього дуже чутлива шкіра, схильна до подразнень. З використанням цієї бритви забув навіть, що така проблема була. Ну а я задоволена, що поцілунки стали м'якіші))
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 5000 S5080/03 Електробритва для вологого та сухого гоління
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 5000 S5080/03 Електробритва для вологого та сухого гоління
Alex13
23/06/2019
Україна
Повністю влаштовує
Бритва забезпечує як сухе, так і вологе гоління. Навіть для чутливої шкіри
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 5000 S5080/03 Електробритва для вологого та сухого гоління
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 5000 S5080/03 Електробритва для вологого та сухого гоління
Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года.