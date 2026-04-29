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Бритвы для лица
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Shaver series 5000 Электробритва для сухого и влажного бритья
Больше не доступен
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S5080/03
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Краткое руководство - English (US)
Заявление о соответствии требованиям Великобритании - English (US)
Все (12)
С какой системой очистки совместима моя бритва Philips?
Что означают символы на бритве Philips?
Можно ли заменить аккумулятор в бритве Philips?
Какую пену/гель можно использовать с бритвой Philips?
Можно ли заряжать бритву Philips после каждого бритья?
Держатель бритвенных головок
SmartClean
ShaverКомпактный триммер
ShaversЩеточка для очищения
SH50Сменные бритвенные головки
Система Philips SmartClean работает некорректно
Бритва Philips не заряжается
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