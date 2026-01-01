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Больше не доступен
SA3CNT16K/12
Безграничное количество приложений и игр всегда под рукой
GoGear Connect — идеальное устройство для развлечения в дороге с возможностью загрузки самых разнообразных приложений Android и игр. Наслаждайтесь насыщенным звуком из наушников со звукоизоляцией и технологиями FullSound и Surround for Movies или из мощной встроенной АС.
Connect 3
16 ГБ*
Наслаждайтесь приложениями на портале Android Market. Просто щелкните значок на GoGear для подключения к Android Market с помощью Wi-Fi и начните поиск приложений от доверенных поставщиков. Загружайте игры, программы и электронные книги, а также приложения для настройки GoGear — бесплатно или за символическую плату. Понятный и удобный интерфейс позволяет просматривать приложения, которые можно отсортировать по рейтингу, категории или частоте использования. Загружайте приложения непосредственно на плеер GoGear и наслаждайтесь ими когда угодно. GoGear превратит поездки в увлекательные путешествия!
Инновационная технология Philips FullSound восстанавливает все детали сжатой музыкальной записи в формате MP3, в значительной степени обогащая и улучшая звучание и устраняя даже малейшие искажения. Основанная на алгоритме заключительной обработки звука технология FullSound сочетает в себе богатый опыт Philips в области воспроизведения музыки с мощным процессором обработки цифровых сигналов (DSP) последнего поколения. В результате — более насыщенные и глубокие басы, усиленный вокал, чистота звучания и богатая детализация. Старые добрые музыкальные композиции в новом звучании — это трепет души и движение тела.
Передовая аудиотехнология объемного звука для фильмов анализирует каждый источник звука в фильме или фонограмме к видео для воссоздания естественной панорамы сцены с точной локализацией. Обработанные звуковые фрагменты затем распределяются поканально через наушники. Объемный звук для фильмов создает естественное акустическое пространство на основе содержания фонограммы. В результате слушатель полностью погружается в события фильма.
Отзывы
Емкость определяется из расчета 4 минуты на дорожку при кодировании 64 кбит/с для WMA и 128 кбит/с для MP3.
Фактическая скорость переноса может различаться в зависимости от операционной системы и конфигурации программного обеспечения.
1 ГБ = 1 миллиард байт; для хранения данных доступно меньше.
От Philips