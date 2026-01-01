Доступ к тысячам приложений и игр на портале Android Market

Наслаждайтесь приложениями на портале Android Market. Просто щелкните значок на GoGear для подключения к Android Market с помощью Wi-Fi и начните поиск приложений от доверенных поставщиков. Загружайте игры, программы и электронные книги, а также приложения для настройки GoGear — бесплатно или за символическую плату. Понятный и удобный интерфейс позволяет просматривать приложения, которые можно отсортировать по рейтингу, категории или частоте использования. Загружайте приложения непосредственно на плеер GoGear и наслаждайтесь ими когда угодно. GoGear превратит поездки в увлекательные путешествия!