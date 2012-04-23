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    портативная беспроводная АС

    SB7200/12
    Общая оценка / 5
    2 награды
    • Мощный чистый звук Мощный чистый звук Мощный чистый звук
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      портативная беспроводная АС

      SB7200/12
      Общая оценка / 5
      2 награды

      Мощный чистый звук

      Оцените возможности Philips Shoqbox серии SB7200 в ударо- и влагопрочном корпусе. Ваш надежный спутник Shoqbox позволит получить мощное, глубокое и чистое звучание без проводов и не беспокоиться за целостность прибора. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      портативная беспроводная АС

      Мощный чистый звук

      Оцените возможности Philips Shoqbox серии SB7200 в ударо- и влагопрочном корпусе. Ваш надежный спутник Shoqbox позволит получить мощное, глубокое и чистое звучание без проводов и не беспокоиться за целостность прибора. Узнать обо всех преимуществах

      Мощный чистый звук

      Оцените возможности Philips Shoqbox серии SB7200 в ударо- и влагопрочном корпусе. Ваш надежный спутник Shoqbox позволит получить мощное, глубокое и чистое звучание без проводов и не беспокоиться за целостность прибора. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      портативная беспроводная АС

      Мощный чистый звук

      Оцените возможности Philips Shoqbox серии SB7200 в ударо- и влагопрочном корпусе. Ваш надежный спутник Shoqbox позволит получить мощное, глубокое и чистое звучание без проводов и не беспокоиться за целостность прибора. Узнать обо всех преимуществах

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        портативная беспроводная АС

        портативная беспроводная АС

        Итого:

        Мощный чистый звук

        • Bluetooth®
        • Управление жестами, влагонепроницаемый
        • Встроенный микрофон для вызовов
        • 8 Вт, аккумулятор
        2 излучателя с неодимовыми магнитами

        2 излучателя с неодимовыми магнитами

        В конструкции АС используются 2 излучателя с неодимовыми магнитами и система wOOx. Отличное звучание для такой компактной АС. Мощный звук, четкость и глубокие басы гарантируют высочайшее качество воспроизведения в любом месте.

        Это устройство не боится ни брызг, ни ударов и падений

        Это устройство не боится ни брызг, ни ударов и падений

        Эта модель Philips SHOQBOX не боится брызг и падений и идеально подходит для тех, кто не любит сидеть дома. Благодаря защите от брызг можно не беспокоиться за устройство, если пойдет дождь или что-то прольется на него. Дело в том, что в этой модели используется силиконовый каучук — специальный прочный материал, который позволяет устройству выдерживать падения и негативное воздействие среды. Эту АС можно носить в сумке или прикрепить к рюкзаку. Отличный вариант для использования вне помещений, когда необходима повышенная прочность.

        Для пропуска песни проведите пальцем по сенсору

        Для пропуска песни проведите пальцем по сенсору

        Модель SHOQBOX оснащена датчиком движения. Для перехода к следующей или последней дорожке просто проведите по датчику слева направо или справа налево. Для приостановки воспроизведения положите руку на датчик и задержите на секунду. Повторите это действие для возобновления воспроизведения. Управление жестами — максимально просто и удобно.

        Встроенный микрофон для громкой связи

        Встроенный микрофон для громкой связи

        Устройство оснащено встроенным микрофоном для громкой связи. При поступлении вызова воспроизведение музыки приостанавливается, и вы можете говорить через динамик. Отличный вариант для любого случая — для деловых переговоров, и для разговоров с друзьями.

        Голосовые уведомления

        Голосовые уведомления

        Голосовые уведомления доступны на различных языках. Вы сможете получать мгновенные уведомления об уровне заряда аккумулятора или о неправильном подключении АС к устройству.

        Объедините 2 Shoqbox в качестве левой/правой АС

        Объедините 2 Shoqbox в качестве левой/правой АС

        Объедините 2 АС SHOQBOX с интеллектуальным датчиком, и у вас получится стереосистема с левым и правым каналами. Просто расположите рядом две АС и проведите руками одновременно по двум датчикам в направлении вовнутрь. Идеально подходит для вечеринок или приема гостей. Наслаждайтесь мощным стереозвучанием музыки, фильмов и игр.

        Передача по Bluetooth

        Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия. С ее помощью можно подключаться к устройствам Bluetooth в беспроводном режиме и воспроизводить музыку со смартфонов, планшетных ПК и даже ноутбуков, включая устройства iPod или iPhone, на АС с поддержкой Bluetooth.

        • Совместимость

          работает с
          • большинством смартфонов с Bluetooth
          • планшетными ПК
          • аудиоустройствами
          iPad
          • iPad 1
          • iPad 2
          • новый iPad
          iPhone
          • iPhone 3
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4
          • iPhone 4S
          iPod touch
          3 поколения или выше
          планшетными ПК и смартфонами на базе Android
          с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или выше
          другими аудиоустройствами
          с Bluetooth 2.1 или выше

        • Комфорт

          Интеллектуальный сенсор
          для перемотки песен и сопряжения 2 Shoqbox в левый и правый динамик
          Голосовые уведомления
          об уровне заряда аккумулятора

        • Подключения

          Аудиоподключения
          Линейный вход 3,5 мм
          Профили Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Диапазон беспроводной связи Bluetooth
          Зона видимости 10 м

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          2 x 4 Вт
          Звуковая система
          Стерео
          Акустические системы
          2 x 1"

        • Громкоговорители

          Улучшения АС
          Излучатель басов wOOx
          Излучатели АС
          Система с неодимовым магнитом

        • Питание

          Источник питания
          100—240 В перем. тока, 50/60 Гц
          Тип элемента питания
          литиевый (встроен)
          Время работы от батарей
          8  ч

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Шнур питания сети переменного тока
          • Кабель USB для зарядки от ПК
          • Гарантийный сертификат
          • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
          • Руководство по быстрой установке

        • Размеры

          Размеры прибора (Ш x Г x В)
          72 x 68 x 179  миллиметра
          Размеры упаковки (ШxГxВ)
          133 x 100 x 200 мм
          Вес продукта
          0,488  кг
          Вес, включая упаковку
          0,953  кг

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Шнур питания сети переменного тока
        • Кабель USB для зарядки от ПК
        • Гарантийный сертификат
        • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
        • Руководство по быстрой установке

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            • Защита от падения с высоты около 0,8 м. Ударопрочность зависит от условий падения.
            • Корпус SHOQBOX устойчив к попаданию воды в соответствии со стандартом IEC 60529 IPX4. Не является водонепроницаемым; запрещается погружать в воду и использовать в ванной комнате.
            • Срок службы аккумуляторов различается в зависимости от характера использования и настроек.

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