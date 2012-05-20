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- Шнур питания сети переменного тока
- Кабель USB для зарядки от ПК
- Гарантийный сертификат
- Гарантийный талон (действ. во всем мире)
- Руководство по быстрой установке
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Мощный чистый звук
Оцените возможности модели Philips Shoqbox SB7210/12 в ударо- и влагопрочном корпусе. Ваш надежный спутник Shoqbox подарит мощное, глубокое и чистое звучание без проводов, и при этом вам не придется беспокоиться за устройство. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мощный чистый звук
Оцените возможности модели Philips Shoqbox SB7210/12 в ударо- и влагопрочном корпусе. Ваш надежный спутник Shoqbox подарит мощное, глубокое и чистое звучание без проводов, и при этом вам не придется беспокоиться за устройство. Узнать обо всех преимуществах
Мощный чистый звук
Оцените возможности модели Philips Shoqbox SB7210/12 в ударо- и влагопрочном корпусе. Ваш надежный спутник Shoqbox подарит мощное, глубокое и чистое звучание без проводов, и при этом вам не придется беспокоиться за устройство. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мощный чистый звук
Оцените возможности модели Philips Shoqbox SB7210/12 в ударо- и влагопрочном корпусе. Ваш надежный спутник Shoqbox подарит мощное, глубокое и чистое звучание без проводов, и при этом вам не придется беспокоиться за устройство. Узнать обо всех преимуществах
портативная беспроводная АС
Итого:
В конструкции АС используются 2 излучателя с неодимовыми магнитами и система wOOx. Отличное звучание для такой компактной АС. Мощный звук, четкость и глубокие басы гарантируют высочайшее качество воспроизведения в любом месте.
Эта модель Philips SHOQBOX не боится брызг и падений и идеально подходит для тех, кто не любит сидеть дома. Благодаря защите от брызг можно не беспокоиться за устройство, если пойдет дождь или что-то прольется на него. Дело в том, что в этой модели используется силиконовый каучук — специальный прочный материал, который позволяет устройству выдерживать падения и негативное воздействие среды. Эту АС можно носить в сумке или прикрепить к рюкзаку. Отличный вариант для использования вне помещений, когда необходима повышенная прочность.
Модель SHOQBOX оснащена датчиком движения. Для перехода к следующей или последней дорожке просто проведите по датчику слева направо или справа налево. Для приостановки воспроизведения положите руку на датчик и задержите на секунду. Повторите это действие для возобновления воспроизведения. Управление жестами — максимально просто и удобно.
Устройство оснащено встроенным микрофоном для громкой связи. При поступлении вызова воспроизведение музыки приостанавливается, и вы можете говорить через динамик. Отличный вариант для любого случая — для деловых переговоров, и для разговоров с друзьями.
Голосовые уведомления доступны на различных языках. Вы сможете получать мгновенные уведомления об уровне заряда аккумулятора или о неправильном подключении АС к устройству.
Объедините 2 АС SHOQBOX с интеллектуальным датчиком, и у вас получится стереосистема с левым и правым каналами. Просто расположите рядом две АС и проведите руками одновременно по двум датчикам в направлении вовнутрь. Идеально подходит для вечеринок или приема гостей. Наслаждайтесь мощным стереозвучанием музыки, фильмов и игр.
Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия. С ее помощью можно подключаться к устройствам Bluetooth в беспроводном режиме и воспроизводить музыку со смартфонов, планшетных ПК и даже ноутбуков, включая устройства iPod или iPhone, на АС с поддержкой Bluetooth.
Совместимость
Комфорт
Подключения
Звук
Громкоговорители
Питание
Аксессуары
Размеры