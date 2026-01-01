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Больше не доступен

Беспроводные наушники Hi-Fi

SBCHC8430/00

Легкость и удобство

Только представьте: нет проблем с кабелями, свобода перемещения и наслаждение музыкой благодаря этим беспроводным FM-стереонаушникам.

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Беспроводные

Легкость и удобство

  • Функция FM-передачи сигнала

3-полосные регулируемые амбушюры для лучшей подгонки и звучания басов

Насладитесь удобной подгонкой и ощутите лучшее звучание басов благодаря регулируемых в трех направлениях амбушюр, которые естественно прилегают к вашим ушам.

Беспроводная FM-передача для сохранения свободы передвижения

Благодаря беспроводной FM-передаче высоких частот, которые проходят и сквозь стены, можно слушать музыку, даже находясь в другой комнате.

Батареи прилагаются — можете сразу использовать

Вам не нужно дополнительно покупать батареи, для того чтобы начать пользоваться этим устройством. Просто вставьте батареи — и вперед!

Технические характеристики

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