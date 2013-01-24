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    Беспроводные наушники Hi-Fi

    SBCHC8440/00
    Общая оценка / 5
    • Беспроводная музыкальная система Беспроводная музыкальная система Беспроводная музыкальная система
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      Беспроводные наушники Hi-Fi

      SBCHC8440/00
      Общая оценка / 5

      Беспроводная музыкальная система

      Только представьте: нет проблем с кабелями, свобода перемещения и наслаждение музыкой благодаря этим беспроводным FM-стереонаушникам. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Беспроводные наушники Hi-Fi

      Беспроводная музыкальная система

      Только представьте: нет проблем с кабелями, свобода перемещения и наслаждение музыкой благодаря этим беспроводным FM-стереонаушникам. Узнать обо всех преимуществах

      Беспроводная музыкальная система

      Только представьте: нет проблем с кабелями, свобода перемещения и наслаждение музыкой благодаря этим беспроводным FM-стереонаушникам. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Беспроводные наушники Hi-Fi

      Беспроводная музыкальная система

      Только представьте: нет проблем с кабелями, свобода перемещения и наслаждение музыкой благодаря этим беспроводным FM-стереонаушникам. Узнать обо всех преимуществах

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        Беспроводные наушники Hi-Fi

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Беспроводная музыкальная система

        Перезарядка

        • Функция FM-передачи сигнала
        • Перезарядка

        3-полосные регулируемые амбушюры для лучшей подгонки и звучания басов

        Насладитесь удобной подгонкой и ощутите лучшее звучание басов благодаря регулируемых в трех направлениях амбушюр, которые естественно прилегают к вашим ушам.

        Легкая конструкция повышает уровень комфорта при длительном применении.

        Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.

        АРУ позволяет предотвратить искажение входного аудиосигнала

        Самонастраивающаяся электроника обеспечивает автоматическую установку уровня входного аудиосигнала на нужное значение, предотвращая появление искажений и сохраняя приятные впечатления при прослушивании.

        32-мм излучатель обеспечивает превосходный звук

        32-мм излучатель компактен и достаточно мощен для обеспечения неискаженного звука при любой входной мощности.

        Беспроводная FM-передача для сохранения свободы передвижения

        Благодаря беспроводной FM-передаче высоких частот, которые проходят и сквозь стены, можно слушать музыку, даже находясь в другой комнате.

        Для минимизации помех выберите один из двух каналов

        При наличии выбора одного из двух каналов передачи, ваше удовольствие от прослушивания защищено, поскольку вы всегда можете легко переключиться на канал с лучшим приемом

        Экономьте средства, используя аккумуляторы

        Комплект наушников включает возможность зарядки аккумуляторов.

        Технические характеристики

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Диапазон частот
          9–21 000  Гц
          Тип магнита
          Неодимовый
          Чувствительность
          100  дБ
          Диаметр излучателя
          32  миллиметра

        • Тюнер/прием/передача

          Разделение каналов
          >30  дБ
          Частота пилот-тона
          19
          Рабочий диапазон
          100  м
          Диапазон несущих частот
          863,0 - 865,0  МГц
          Модуляция
          FM
          Количество каналов
          2

        • Комфорт

          Индикатор уровня заряда батареи
          Да
          Индикатор состояния батареи
          Да
          Режим Double PLL
          Да
          Время работы
          +/- 15 часов
          Автовыключение
          Да

        • Питание

          Питание наушников
          2 x 1,5 В батареи NiMH, тип R03/AAA
          Питание передатчика
          Адаптер AC/DC 12В/200 мА

        • Внешняя упаковка

          EAN
          87 10895 82215 2
          Количество потребительских упаковок
          6
          Вес брутто
          5,12  кг
          высота
          33,2  см
          Длина
          45,2  см
          Вес нетто
          3,69  кг
          Вес упаковки
          1,43  кг
          ширина
          33,5  см

        • Размеры упаковки

          EAN
          87 10895 80706 7
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Картон
          Глубина
          28,3  см
          Вес брутто
          0,848  кг
          высота
          21,4  см
          Вес нетто
          0,615  кг
          Вес упаковки
          0,233  кг
          ширина
          10,5  см

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • адаптер SHC AC-DC
        • адаптер SHC 3.5-6.3
        • Батареи

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