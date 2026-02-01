КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

  • Ізольований знімок виробу
  • Ізольований знімок виробу

Більше не доступний

SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones

SBCHC8440/00

Переглянути всі переваги

Регулювання 3 способами для кращої фіксації та низьких частот

Насолоджуйтеся комфортною фіксацією та кращим відтворенням низьких частот завдяки амбушурам із можливістю регулювання трьома способами, які природно прилягають навколо вуха.

Легка конструкція додає комфорту для тривалого використання.

Міцні, легкі високоякісні матеріали цих навушників Philips підвищують комфорт для тривалого носіння.

Функція автоматичного регулювання рівня запобігає спотворенню вхідних сигналів

Ця розумна електронна плата автоматично налаштовує відповідний рівень вхідного аудіосигналу, запобігаючи спотворенню і гарантуючи приємне прослуховування.

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Підписуйтесь та отримуйте ексклюзивні переваги

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції

Я хочу отримувати рекламно-інформаційні повідомлення – залежно від моїх уподобань і поведінки – щодо виробів, послуг, подій та акційних пропозицій Philips. Я можу в будь-який момент скасувати підписку!

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції