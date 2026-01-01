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Больше не доступен

Беспроводные наушники HiFi

SBCHC8441/00

Двое наушников в комплекте

Никаких проблем с кабелями, свобода перемещения и наслаждение музыкой благодаря этим беспроводным FM-стереонаушникам, плюс дополнительная пара наушников для вашего друга.

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Беспроводные

Двое наушников в комплекте

3-полосные регулируемые амбушюры для лучшей подгонки и звучания басов

Насладитесь удобной подгонкой и ощутите лучшее звучание басов благодаря регулируемых в трех направлениях амбушюр, которые естественно прилегают к вашим ушам.

Легкая конструкция повышает уровень комфорта при длительном применении.

Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.

АРУ позволяет предотвратить искажение входного аудиосигнала

Самонастраивающаяся электроника обеспечивает автоматическую установку уровня входного аудиосигнала на нужное значение, предотвращая появление искажений и сохраняя приятные впечатления при прослушивании.

Технические характеристики

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