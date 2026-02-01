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Більше не доступний
SBCHC8441/00
Насолоджуйтеся комфортною фіксацією та кращим відтворенням низьких частот завдяки амбушурам із можливістю регулювання трьома способами, які природно прилягають навколо вуха.
Міцні, легкі високоякісні матеріали цих навушників Philips підвищують комфорт для тривалого носіння.
Ця розумна електронна плата автоматично налаштовує відповідний рівень вхідного аудіосигналу, запобігаючи спотворенню і гарантуючи приємне прослуховування.
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