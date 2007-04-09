  • Бесплатная доставка и возврат

  • Расширенная гарантия 3 года

  • Приобретайте напрямую у Philips

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1

Док-станция с АС

SBD6000/00
Общая оценка / 5
  • Мощная стереопанорама Мощная стереопанорама Мощная стереопанорама
    -{discount-value}

    Док-станция с АС

    SBD6000/00
    Общая оценка / 5

    Мощная стереопанорама

    Наслаждайтесь мощным и объемным стереозвучанием SBD6000. Акустические системы и док-станция для iPod легко помещаются в сумке, и где бы вы не находились, вы с друзьями сможете насладиться музыкой с насыщенными басами даже при низком уровне громкости.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Док-станция с АС

    Мощная стереопанорама

    Наслаждайтесь мощным и объемным стереозвучанием SBD6000. Акустические системы и док-станция для iPod легко помещаются в сумке, и где бы вы не находились, вы с друзьями сможете насладиться музыкой с насыщенными басами даже при низком уровне громкости.

    Мощная стереопанорама

    Наслаждайтесь мощным и объемным стереозвучанием SBD6000. Акустические системы и док-станция для iPod легко помещаются в сумке, и где бы вы не находились, вы с друзьями сможете насладиться музыкой с насыщенными басами даже при низком уровне громкости.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Док-станция с АС

    Мощная стереопанорама

    Наслаждайтесь мощным и объемным стереозвучанием SBD6000. Акустические системы и док-станция для iPod легко помещаются в сумке, и где бы вы не находились, вы с друзьями сможете насладиться музыкой с насыщенными басами даже при низком уровне громкости.

    Похожие продукты

    Смотреть все Док-станция

      Добавление аксессуаров

      Док-станция с АС

      Док-станция с АС

      Итого:

      Мощная стереопанорама

      Мощная система XSL Acoustics

      Динамическое усиление НЧ улучшает электронное воспроизведение басов

      Динамическое усиление НЧ улучшает электронное воспроизведение басов

      Активируйте функцию динамического усиления НЧ (DBB), и нижние частоты басов будут улучшены электронным способом для достижения устойчивого воспроизведения звука, особенно в случае установки низкого уровня громкости АС. Вы все время будете слышать впечатляющие басы.

      Сумка для транспортировки предохраняет АС, когда они не используются

      Сумка для транспортировки предохраняет АС, когда они не используются

      Позаботьтесь о ваших акустических системах и не дайте запутаться кабелю, храните их в этой удобной мягкой сумке, когда они не используются.

      Питание от батарейки или электросети, на ваш выбор, для музыки в любом месте

      Питание от батарейки или электросети, на ваш выбор, для музыки в любом месте

      Выбор между питанием от батарейки или электросети предоставляет вам свободу действий с аудиосистемой. Можно носить их с собой и повсюду наслаждаться музыкой.

      Храните приемник на удобной зарядной станции

      Храните приемник на удобной зарядной станции

      Зарядная станция обеспечивает удобное, подходящее хранение приемника, когда он не используется, а некоторые модели даже выполняют подзарядку батарей.

      Легкая портативная конструкция для наслаждения музыкой в любое время

      Легкая портативная конструкция для наслаждения музыкой в любое время

      АС можно брать с собой всегда и везде, благодаря прочным и легким материалу и конструкции.

      Встроенные акустические системы с технологией XSL Acoustics для динамического звука

      Насладитесь динамичным звучанием и мощными басами, воспроизводимыми ShoqBox с технологией XSL Acoustics. Потрясающее звучание достигается благодаря сочетанию удивительно четких верхних и средних частот с объемными и мощными басами. Инновационное применение высокотехнологичных материалов, например титанового конуса и неодимового магнита, обеспечивает звуковую мощность почти вдвое выше, чем мощность, выдаваемая обычным излучателем аналогичного размера. Точная настройка между излучателем, миниатюрная акустической архитектурой и схемотехникой обеспечивает превосходный динамический звук и оптимизирует характеристики баса самого маленького аудиоустройства.

      Кабели хранятся в полном порядке, когда не используются

      Благодаря уникальному дизайну хранение кабелей больше не проблема. Просто уберите их и отправляйтесь по делам.

      Система сматывания кабеля с возможностью отсоединения для удобства хранения

      Просто отсоедините кабель от док-станции и обмотайте в основании каждой АС. Можно носить их с собой и аккуратно хранить без спутанных клубков кабелей.

      Яркий акустический эффект для объемного и реалистичного звучания

      Эти портативные акустические системы создают яркий стереоэффект, когда расположены отдельно, и кажется, что каждый музыкальный инструмент занимает отдельное место. Звучание более объемное и реалистичное.

      Металлическая решетка защищает излучатели

      Металлическая решетка без потерь пропускает звук, защищая при этом компоненты излучателя.

      • Звук

        Диапазон частот
        100 - 18 000  Гц
        Сопротивление
        3 Ом
        Номинальная мощность, среднеквадр.
        2 x 3 Вт

      • Подключения

        Разъем
        Специально для iPod

      • Функции управления

        Индикатор питания
        Да
        Регулировка громкости
        Да
        Время работы
        10 часов

      • Аксессуары

        Адаптер переменного/постоянного тока
        Да
        Чехол
        Да

      • Питание

        Тип элемента питания
        • Тип AAA
        • LR03
        Тип адаптера
        9 В 1,5 A
        Напряжение батареи
        1,5  В
        Количество батарей
        6

      • Размеры упаковки

        высота
        22,5  см
        ширина
        26,5  см
        Глубина
        11,5  см
        Вес нетто
        0,586  кг
        Вес брутто
        0,889  кг
        Вес упаковки
        0,303  кг
        EAN
        87 12581 31566 5
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон

      • Внешняя упаковка

        Длина
        75,2  см
        ширина
        29,1  см
        высота
        26,3  см
        Вес нетто
        3,516  кг
        Вес брутто
        7,139  кг
        Вес упаковки
        3,623  кг
        EAN
        87 12581 31570 2
        Количество потребительских упаковок
        6

      • Внутренняя упаковка

        Длина
        27,2  см
        ширина
        24  см
        высота
        24,5  см
        Вес нетто
        1,172  кг
        Вес брутто
        2,012  кг
        Вес упаковки
        0,84  кг
        EAN
        87 12581 31568 9
        Количество потребительских упаковок
        2

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Подпишитесь и получите промокод со скидкой 15% на выбранный ассортимент продуктов Philips

          Подпишитесь на нашу новостную рассылку

          Получите промокод со скидкой 15% на выбранный ассортимент товаров​

          Будьте в курсе эксклюзивных предложений и акций​

          Узнавайте актуальные и полезные советы от Philips​

          *
          Заполнив и отправив форму, вы даете согласие получать рекламно-информационные сообщения относительно продукции Philips, услуг, событий и акционных предложений в зависимости от ваших предпочтений и поведения. Вы даете согласие на обработку и хранение ваших персональных данных согласно Закону Украины «Про защиту персональных данных». Вы можете в любой момент аннулировать подписку!
          Что это означает?

          Зарегистрируйтесь
          в MyPhilips

          Эксклюзивные предложения

          Расширенную гарантию на выбранные продукты 

          Полезные советы

          Зарегистрироваться

          Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

          Я понимаю

          Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.