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Больше не доступен
SBD6000/00
Мощная стереопанорама
Наслаждайтесь мощным и объемным стереозвучанием SBD6000. Акустические системы и док-станция для iPod легко помещаются в сумке, и где бы вы не находились, вы с друзьями сможете насладиться музыкой с насыщенными басами даже при низком уровне громкости.
Насладитесь динамичным звучанием и мощными басами, воспроизводимыми ShoqBox с технологией XSL Acoustics. Потрясающее звучание достигается благодаря сочетанию удивительно четких верхних и средних частот с объемными и мощными басами. Инновационное применение высокотехнологичных материалов, например титанового конуса и неодимового магнита, обеспечивает звуковую мощность почти вдвое выше, чем мощность, выдаваемая обычным излучателем аналогичного размера. Точная настройка между излучателем, миниатюрная акустической архитектурой и схемотехникой обеспечивает превосходный динамический звук и оптимизирует характеристики баса самого маленького аудиоустройства.
Благодаря уникальному дизайну хранение кабелей больше не проблема. Просто уберите их и отправляйтесь по делам.
АС можно брать с собой всегда и везде, благодаря прочным и легким материалу и конструкции.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
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