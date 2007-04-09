Мощная стереопанорама
Наслаждайтесь мощным и объемным стереозвучанием SBD6000. Акустические системы и док-станция для iPod легко помещаются в сумке, и где бы вы не находились, вы с друзьями сможете насладиться музыкой с насыщенными басами даже при низком уровне громкости.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мощная стереопанорама
Наслаждайтесь мощным и объемным стереозвучанием SBD6000. Акустические системы и док-станция для iPod легко помещаются в сумке, и где бы вы не находились, вы с друзьями сможете насладиться музыкой с насыщенными басами даже при низком уровне громкости.
Мощная стереопанорама
Наслаждайтесь мощным и объемным стереозвучанием SBD6000. Акустические системы и док-станция для iPod легко помещаются в сумке, и где бы вы не находились, вы с друзьями сможете насладиться музыкой с насыщенными басами даже при низком уровне громкости.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мощная стереопанорама
Наслаждайтесь мощным и объемным стереозвучанием SBD6000. Акустические системы и док-станция для iPod легко помещаются в сумке, и где бы вы не находились, вы с друзьями сможете насладиться музыкой с насыщенными басами даже при низком уровне громкости.
Док-станция с АС
Итого:
Активируйте функцию динамического усиления НЧ (DBB), и нижние частоты басов будут улучшены электронным способом для достижения устойчивого воспроизведения звука, особенно в случае установки низкого уровня громкости АС. Вы все время будете слышать впечатляющие басы.
Позаботьтесь о ваших акустических системах и не дайте запутаться кабелю, храните их в этой удобной мягкой сумке, когда они не используются.
Выбор между питанием от батарейки или электросети предоставляет вам свободу действий с аудиосистемой. Можно носить их с собой и повсюду наслаждаться музыкой.
Зарядная станция обеспечивает удобное, подходящее хранение приемника, когда он не используется, а некоторые модели даже выполняют подзарядку батарей.
АС можно брать с собой всегда и везде, благодаря прочным и легким материалу и конструкции.
Насладитесь динамичным звучанием и мощными басами, воспроизводимыми ShoqBox с технологией XSL Acoustics. Потрясающее звучание достигается благодаря сочетанию удивительно четких верхних и средних частот с объемными и мощными басами. Инновационное применение высокотехнологичных материалов, например титанового конуса и неодимового магнита, обеспечивает звуковую мощность почти вдвое выше, чем мощность, выдаваемая обычным излучателем аналогичного размера. Точная настройка между излучателем, миниатюрная акустической архитектурой и схемотехникой обеспечивает превосходный динамический звук и оптимизирует характеристики баса самого маленького аудиоустройства.
Благодаря уникальному дизайну хранение кабелей больше не проблема. Просто уберите их и отправляйтесь по делам.
Просто отсоедините кабель от док-станции и обмотайте в основании каждой АС. Можно носить их с собой и аккуратно хранить без спутанных клубков кабелей.
Эти портативные акустические системы создают яркий стереоэффект, когда расположены отдельно, и кажется, что каждый музыкальный инструмент занимает отдельное место. Звучание более объемное и реалистичное.
Металлическая решетка без потерь пропускает звук, защищая при этом компоненты излучателя.
Звук
Подключения
Функции управления
Аксессуары
Питание
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка