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Док-станция с АС

SBD6000/00

Мощная стереопанорама

Наслаждайтесь мощным и объемным стереозвучанием SBD6000. Акустические системы и док-станция для iPod легко помещаются в сумке, и где бы вы не находились, вы с друзьями сможете насладиться музыкой с насыщенными басами даже при низком уровне громкости.

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Мощная система XSL Acoustics

Мощная стереопанорама

Встроенные акустические системы с технологией XSL Acoustics для динамического звука

Насладитесь динамичным звучанием и мощными басами, воспроизводимыми ShoqBox с технологией XSL Acoustics. Потрясающее звучание достигается благодаря сочетанию удивительно четких верхних и средних частот с объемными и мощными басами. Инновационное применение высокотехнологичных материалов, например титанового конуса и неодимового магнита, обеспечивает звуковую мощность почти вдвое выше, чем мощность, выдаваемая обычным излучателем аналогичного размера. Точная настройка между излучателем, миниатюрная акустической архитектурой и схемотехникой обеспечивает превосходный динамический звук и оптимизирует характеристики баса самого маленького аудиоустройства.

Кабели хранятся в полном порядке, когда не используются

Благодаря уникальному дизайну хранение кабелей больше не проблема. Просто уберите их и отправляйтесь по делам.

Легкая портативная конструкция для наслаждения музыкой в любое время

Легкая портативная конструкция для наслаждения музыкой в любое время

АС можно брать с собой всегда и везде, благодаря прочным и легким материалу и конструкции.

Технические характеристики

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