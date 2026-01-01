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SBD7000/10
Просмотр в любом положении
Наслаждайтесь фильмами и музыкой на iPhone с док-станцией SBD7000. Просто поверните док-станцию для просмотра видео, и динамики одновременно изменят параметры для наилучшего стереозвучания. Технология защиты от помех, вызываемых телефоном, обеспечивает чистое и насыщенное звучание.
Чтобы послушать музыку дома, подключите АС к электросети с помощью адаптера переменного тока
Цифровой усилитель класса D принимает аналоговый сигнал, преобразовывает его в цифровой сигнал, а затем усиливает его посредством цифровой обработки. Затем сигнал поступает в фильтр демодуляции для получения выходного сигнала. Усиленный цифровой выходной сигнал обеспечивает все преимущества цифрового звука, включая улучшенное качество звучания. Цифровой усилитель класса D имеет эффективность на 90 % выше в сравнении с обычными усилителями класса АВ. Эта высокая эффективность реализована в мощном но миниатюрном усилителе.
Активируйте функцию динамического усиления НЧ (DBB), и нижние частоты басов будут улучшены электронным способом для достижения устойчивого воспроизведения звука, особенно в случае установки низкого уровня громкости АС. Вы все время будете слышать впечатляющие басы.
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