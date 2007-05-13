Другие продукты в комплекте
- sbd8000 с адаптером перем./пост. тока
- Пульт ДУ
- Кабель линейного входа
Мощная стереопанорама
Наслаждайтесь музыкой, хранимой на iPod с помощью док-станции для колонок SBD8000. Включение мощного стереозвука одним нажатием кнопки. Басовый канал-трубка воспроизводит насыщенный глубокий низкочастотный звук. Куполообразные динамики для воспроизведения четких и чистых высоких частот. Пульт ДУ в комплекте.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мощная стереопанорама
Наслаждайтесь музыкой, хранимой на iPod с помощью док-станции для колонок SBD8000. Включение мощного стереозвука одним нажатием кнопки. Басовый канал-трубка воспроизводит насыщенный глубокий низкочастотный звук. Куполообразные динамики для воспроизведения четких и чистых высоких частот. Пульт ДУ в комплекте.
Мощная стереопанорама
Наслаждайтесь музыкой, хранимой на iPod с помощью док-станции для колонок SBD8000. Включение мощного стереозвука одним нажатием кнопки. Басовый канал-трубка воспроизводит насыщенный глубокий низкочастотный звук. Куполообразные динамики для воспроизведения четких и чистых высоких частот. Пульт ДУ в комплекте.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мощная стереопанорама
Наслаждайтесь музыкой, хранимой на iPod с помощью док-станции для колонок SBD8000. Включение мощного стереозвука одним нажатием кнопки. Басовый канал-трубка воспроизводит насыщенный глубокий низкочастотный звук. Куполообразные динамики для воспроизведения четких и чистых высоких частот. Пульт ДУ в комплекте.
Док-станция с акустической системой
Итого:
Благодаря акустически настроенным воздушным каналам, которые усиливают низкие частоты, предоставляется возможность насладиться фантастической реалистичностью и притягательностью звучания.
Мощные контуры динамиков дают исключительно реалистичный звук, полностью погружая вас в игру.
Со встроенным усилителем даже самый слабый сигнал звучит впечатляюще на этой мощной акустической системе.
Эти портативные динамики создают яркий акустический стерео-эффект, когда расположены отдельно, так чтобы казалась, что каждый музыкальный инструмент занимает отдельное место. Звучание более объемное и реалистичное.
Металлическая решетка динамика без потерь пропускает звук, защищая при этом компоненты динамика.
Систему динамиков можно использовать с портативным аудио оборудованием
Звук
Подключения
Функции управления
Аксессуары
Питание
Размеры упаковки
Внешняя упаковка