Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
SBM130ORG/00
Портативная АС "все в одном"
Наслаждайтесь музыкой с портативной АС Philips "все в одном". Слушайте любимые песни с устройств USB, карт памяти MicroSD или внешних устройств через вход Aux-in. Эта компактная АС с технологией wOOx™ поставляется с аккумулятором. Представлена в нескольких цветах.
Оранжевый
USB
Просто загрузите на устройство USB или карту памяти MicroSD необходимый контент, вставьте его в плеер — и вам больше не придется беспокоиться о выборе развлечений.
Отзывы