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Больше не доступен

Портативная АС

SBM130ORG/00

Портативная АС "все в одном"

Наслаждайтесь музыкой с портативной АС Philips "все в одном". Слушайте любимые песни с устройств USB, карт памяти MicroSD или внешних устройств через вход Aux-in. Эта компактная АС с технологией wOOx™ поставляется с аккумулятором. Представлена в нескольких цветах.

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Портативная АС "все в одном"

  • Оранжевый

  • USB

Удобное воспроизведение с устройств USB/карты памяти MicroSD

Просто загрузите на устройство USB или карту памяти MicroSD необходимый контент, вставьте его в плеер — и вам больше не придется беспокоиться о выборе развлечений.

Встроенная аккумуляторная батарея

Компактный и мобильный

Технические характеристики

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