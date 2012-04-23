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    Беспроводная АС

    SBT75/12
    Общая оценка / 5
    • Беспроводная передача звука Беспроводная передача звука Беспроводная передача звука
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      Беспроводная АС

      SBT75/12
      Общая оценка / 5

      Беспроводная передача звука

      Мощное звучание в сочетании с беспроводной передачей музыки через Bluetooth. Технология wOOx обеспечивает глубокий, громкий бас, а встроенный аккумулятор удобен для прослушивания музыки в дороге. Это АС для вашего стиля жизни. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Беспроводная АС

      Беспроводная передача звука

      Мощное звучание в сочетании с беспроводной передачей музыки через Bluetooth. Технология wOOx обеспечивает глубокий, громкий бас, а встроенный аккумулятор удобен для прослушивания музыки в дороге. Это АС для вашего стиля жизни. Узнать обо всех преимуществах

      Беспроводная передача звука

      Мощное звучание в сочетании с беспроводной передачей музыки через Bluetooth. Технология wOOx обеспечивает глубокий, громкий бас, а встроенный аккумулятор удобен для прослушивания музыки в дороге. Это АС для вашего стиля жизни. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Беспроводная АС

      Беспроводная передача звука

      Мощное звучание в сочетании с беспроводной передачей музыки через Bluetooth. Технология wOOx обеспечивает глубокий, громкий бас, а встроенный аккумулятор удобен для прослушивания музыки в дороге. Это АС для вашего стиля жизни. Узнать обо всех преимуществах

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        Беспроводная АС

        Беспроводная АС

        Итого:

        Беспроводная передача звука

        • Bluetooth®
        • Стерео с излучателем басов
        • Аккумулятор
        • 4 Вт
        Совместимо со всеми устройствами с поддержкой Bluetooth

        Совместимо со всеми устройствами с поддержкой Bluetooth

        Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия. С ее помощью можно подключаться к устройствам Bluetooth в беспроводном режиме и воспроизводить музыку со смартфонов, планшетных ПК и даже ноутбуков, включая устройства iPod или iPhone, на АС с поддержкой Bluetooth.

        Встроенный аккумулятор позволит слушать музыку, где вам угодно

        Встроенный аккумулятор позволит слушать музыку, где вам угодно

        Слушайте музыку так громко, как вы хотите, в любое время и в любом месте. Никаких спутанных проводов, никаких розеток. Только наслаждение отличным качеством любимой музыки — благодаря встроенному аккумулятору и свободе движений.

        Беспроводная передача звука через Bluetooth

        Беспроводная передача звука через Bluetooth

        Bluetooth — это надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия. Она позволяет устанавливать беспроводное подключение между различными Bluetooth-устройствами и воспроизводить на АС с поддержкой Bluetooth музыку со смартфонов, планшетных ПК и ноутбуков, а также с устройств iPod или iPhone.

        Технология «wOOx» для богатого и четкого звучания баса без искажений

        Технология «wOOx» для богатого и четкого звучания баса без искажений

        Технология wOOx основана на революционной концепции для АС, позволяющей Вам не только слышать, но и ощущать невероятно глубокие басы, звучащие более насыщено, чем в любой другой аудиосистеме. Специальные излучатели работают в согласовании с НЧ-излучателем wOOx, а точная настройка между основным драйвером и ВЧ-динамиком обеспечивает плавный переход от низких и средних частот к высоким. Двойная подвеска и абсолютно симметричная многослойная конструкция создают низкий и точный бас без заметных искажений. Технология wOOx обеспечивает исключительно глубокие и динамичные басы, используя весь потенциал АС для ощутимого усиления впечатлений от музыки.

        Идеально подойдет для смартфона, компьютера или портативного устройства

        Идеально подойдет для смартфона, компьютера или портативного устройства

        • Совместимость

          работает с
          • большинством смартфонов с Bluetooth
          • планшетными ПК
          • аудиоустройствами
          iPad
          • iPad 1
          • iPad 2
          • новый iPad
          iPhone
          • iPhone 3
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4
          • iPhone 4S
          iPod touch
          3 поколения или выше
          планшетными ПК и смартфонами на базе Android
          с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или выше
          другими аудиоустройствами
          с Bluetooth 2.1 или выше

        • Подключения

          Профили Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Диапазон беспроводной связи Bluetooth
          Зона видимости 10 м
          Аудиоподключения
          Линейный вход 3,5 мм

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          4 Вт
          Звуковая система
          Стерео
          Улучшение звука
          Технология wOOx™

        • Питание

          Тип элемента питания
          литиевый (встроен)
          Время работы от батарей
          5  ч

        • Аксессуары

          Кабель для
          3,5-мм линейного входа и зарядки через USB
          Гарантийный сертификат
          Да
          Гарантийный талон (действ. во всем мире)
          Да

        • Габариты изделия

          Глубина
          8  см
          высота
          7,8  см
          Вес
          0,5  кг
          ширина
          18,2  см

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