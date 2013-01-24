Прием цифрового сигнала

Эта антенна с фильтром для шумоподавления и регулировкой усиления предназначена для улучшения качества приема аналогового и цифрового сигнала. Благодаря питанию 230-240 В или 12 В постоянного тока она идеально подходит для дома, яхты, кемпинга и жилого трейлера. Узнать обо всех преимуществах