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Цифровая телеантенна

SDV5120/12
Общая оценка / 5
  • Прием цифрового сигнала Прием цифрового сигнала Прием цифрового сигнала
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    Цифровая телеантенна

    SDV5120/12
    Общая оценка / 5

    Прием цифрового сигнала

    Эта антенна с фильтром для шумоподавления и регулировкой усиления предназначена для улучшения качества приема аналогового и цифрового сигнала. Благодаря питанию 230-240 В или 12 В постоянного тока она идеально подходит для дома, яхты, кемпинга и жилого трейлера. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Цифровая телеантенна

    Прием цифрового сигнала

    Эта антенна с фильтром для шумоподавления и регулировкой усиления предназначена для улучшения качества приема аналогового и цифрового сигнала. Благодаря питанию 230-240 В или 12 В постоянного тока она идеально подходит для дома, яхты, кемпинга и жилого трейлера. Узнать обо всех преимуществах

    Прием цифрового сигнала

    Эта антенна с фильтром для шумоподавления и регулировкой усиления предназначена для улучшения качества приема аналогового и цифрового сигнала. Благодаря питанию 230-240 В или 12 В постоянного тока она идеально подходит для дома, яхты, кемпинга и жилого трейлера. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Цифровая телеантенна

    Прием цифрового сигнала

    Эта антенна с фильтром для шумоподавления и регулировкой усиления предназначена для улучшения качества приема аналогового и цифрового сигнала. Благодаря питанию 230-240 В или 12 В постоянного тока она идеально подходит для дома, яхты, кемпинга и жилого трейлера. Узнать обо всех преимуществах

    Прием цифрового сигнала

    Усиленная до 36 дБ антенна

    • Для использования в помещениях
    • Усиление до 36 дБ
    • HDTV/UHF/VHF/FM

    Возможность усиления сигнала до 36 дБ

    Усиление до 36 дБ обеспечивает уверенный прием слабого сигнала, расширяя диапазон приема и позволяя принимать больше удаленных сигналов.

    Регулировка наклона и поворота

    Радиус поворота в 330 ° и угол наклона в 90 ° позволяют регулировать положение элемента UHF для оптимального приема сигнала

    Регулировка усиления

    Позволяет с легкостью расширить диапазон приема

    Фильтр шумоподавления защищает от потери сигнала

    Фильтр шумоподавления защищает от потери сигнала

    Дополнительный источник постоянного тока

    Переносная домашняя антенна для использования в помещениях, на яхте, в кемпинге или жилом трейлере. Питание через адаптер переменного тока 220V (в комплекте) или 12V DC (не входит в комплект)

    Технические характеристики

    • Тюнер/прием/передача

      Антенный выход
      Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
      Диапазоны тюнера
      • UHF
      • FM
      • VHF
      Длина антенного кабеля
      180  см
      Усиление (антенна + усилитель)
      36  дБ

    • Питание

      Адаптер электропитания
      В комплекте

    • Аксессуары

      Инструкция по эксплуатации
      В комплекте

    • Размеры упаковки

      высота
      31  см
      ширина
      19  см
      Глубина
      6,5  см
      Вес нетто
      0,462  кг
      Вес брутто
      0,713  кг
      Вес упаковки
      0,251  кг
      EAN
      87 12581 56417 9
      Количество изделий в упаковке
      1
      Тип упаковки
      Картон
      Тип размещения на полке
      Подвес

    • Внешняя упаковка

      Длина
      30,5  см
      ширина
      28,5  см
      высота
      21,5  см
      Вес нетто
      1,848  кг
      Вес брутто
      3,2  кг
      Вес упаковки
      1,352  кг
      Количество потребительских упаковок
      4
      GTIN
      1 87 12581 56417 6

    • Габариты изделия

      Глубина
      24,8  см
      высота
      4,6  см
      Вес
      0,462  кг
      ширина
      15  см

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