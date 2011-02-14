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    • Насолода під якісного цифрового сигналу Насолода під якісного цифрового сигналу Насолода під якісного цифрового сигналу

      Цифрова телеантена

      SDV5120/12

      Насолода під якісного цифрового сигналу

      Цю антену з підсилювачем із фільтром шумів та регулюванням змінного підсилення створено для забезпечення покращеного прийому сигналу станцій цифрового та аналогового мовлення. Цей пристрій підтримує живлення 230–240 В змінного струму або 12 В постійного струму та ідеально підходить для використання вдома, у човні чи у фургоні.

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      Цифрова телеантена

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      Насолода під якісного цифрового сигналу

      Підсилена антена 36 дБ

      • Кімнатна
      • Підсилена, 36 дБ
      • HDTV/UHF/VHF/FM

      Покращення сигналу завдяки підсиленню 36 дБ

      Підсилення до 36 дБ покращує слабкі сигнали, розширюючи діапазон прийому та дозволяючи отримувати більше сигналів на більшій відстані.

      Можливість нахилу та обертання

      Радіус 330° із можливістю повороту на 90° дозволяє налаштувати елемент UHF для максимального сигналу

      Регулювання підсилення

      Дозволяє легко покращити діапазон прийому

      Фільтр пониження шумів проти втрати сигналу

      Фільтр пониження шумів для захисту від втрати сигналу

      Додаткове живлення від постійного струму

      Портативна кімнатна антена для дому, яхти та фургону 220 В змінного струму (у комплекті) або 12 В постійного струму (не входить у комплект)

      Технічні характеристики

      • Тюнер/Прийом/Передача

        Вихід антени
        75 Ом, коаксіальний (IEC75)
        Підсилення (антена + підсилювач)
        36  дБ
        Діапазони тюнера
        • UHF
        • FM
        • VHF
        Довжина кабелю антени
        180  см

      • Зовнішня коробка

        Довжина
        30.5  см
        Кількість споживчих комплектів
        4
        Ширина
        28.5  см
        Вага брутто
        3.2  кг
        Висота
        21.5  см
        Код GTIN
        1 87 12581 56417 6
        Вага нетто
        1.848  кг
        Вага тари
        1.352  кг

      • Потужність

        Адаптер джерела живлення
        Входить в комплект

      • Розміри упаковки

        Висота
        31  см
        Тип упаковки
        Картка
        Тип розміщення на полиці
        Підвішування
        Ширина
        19  см
        Глибина
        6.5  см
        Кількість виробів
        1
        Код EAN
        87 12581 56417 9
        Вага брутто
        0.713  кг
        Вага нетто
        0.462  кг
        Вага тари
        0.251  кг

      • Розміри виробу

        Висота
        4.6  см
        Ширина
        15  см
        Глибина
        24.8  см
        Вага
        0.462  кг

      • Аксесуари

        Посібник користувача
        Входить в комплект

      Badge-D2C

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