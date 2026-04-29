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SHB5250BL/00
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Краткое руководство - English (US)
Локализованная торговая брошюра
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Можно ли подключить наушники Philips к ПК?
Можно ли подключать Bluetooth-наушники Philips к ПК?
Могут ли возникнуть помехи при подключении Bluetooth?
Как очищать изделие?
Устранение неполадок при сопряжении и подключении
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