Расслабьтесь и почувствуйте комфорт с этими беспроводными полноразмерными наушниками для телевизора. Отличное звучание, стабильное подключение к ТВ и до 25 часов воспроизведения — идеально для просмотра любимого контента, когда не хочется никому мешать.
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Наушники для ТВ
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Чистое звучание телевизора — специально для вас
Стабильное цифровое подключение
Комфортная посадка и радиус действия 30 м
25 ч воспроизведения
Сменный элемент питания
Простота настройки, простота использования
Эти беспроводные наушники для телевизора очень просты в настройке, и вы будете готовы к просмотру всего за пару минут! Просто подключите базу к телевизору с помощью комплектного кабеля 3,5 мм. Наушники уже сопряжены с базой, а громкостью можно управлять с помощью кнопок на чашке наушников.
Не упустите ни единого момента. Стабильное цифровое подключение через базу
Эти наушники для телевизора используют соединение 2,4 ГГц для приема сигнала с базы, чтобы вы не ощущали помехи в случаях, когда другие используют поблизости мобильные или радиоустройства. Можете даже сходить на кухню за закусками — радиуса действия 30 м хватит для стабильного приема сигнала.
Отличный звук и комфортная посадка для длительного просмотра.
Большие 32-мм излучатели обеспечат звучание, полное деталей в передаче голоса и спецэффектов без компрессии звукового сопровождения. Смотрите фильм или сразу несколько серий любимого сериала? Двухслойное оголовье с внутренним регулятором обеспечит идеальную посадку, а легкие чашки наушников не давят на уши.
25 часов воспроизведения. Сменный аккумулятор
Полного заряда этих наушников для телевизора хватит на 25 часов воспроизведения, а быстрой 15-минутной зарядки хватит на 4 часа прослушивания. Полная зарядка наушников через USB-C занимает 3 часа, а аккумулятор можно легко заменить, когда он отслужит свое.
Теплый и органичный звук. Фирменное звучание Philips
Излучатели в этих наушниках для телевизора настроены на фирменный звук Philips — ламповое и органичное звучание с глубокими басами и чистыми высокими частотами. От фильмов до сериалов — вас ждет чистое звучание диалогов и полные деталей спецэффекты, а насыщенные басы прекрасно дополнят более динамичные моменты и эпизоды.
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