Просто налаштувати. Легко користуватись

Ці бездротові навушники для телевізора настільки легко налаштувати, що ви можете бути готові до перегляду ще до того, як візьмете попкорн! Просто під’єднайте основний блок до телевізора за допомогою кабелю 3,5 мм. Навушники можна попередньо з’єднати в пару з основним блоком і керувати гучністю за допомогою кнопок на навушнику.