Умови пошуку

UK
RU
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Кришталево чистий звук телевізора саме для вас Кришталево чистий звук телевізора саме для вас Кришталево чистий звук телевізора саме для вас

      Навушники для ТВ

      SHC3200/12

      Загальна оцінка / 5
      • відгук відгуки відгуків Відгуки

      Кришталево чистий звук телевізора саме для вас

      Розслабтеся з комфортом із бездротовими навушниками-вкладишами, створеними для забезпечення чудового звуку телевізора. Ви отримуєте стабільне цифрове з’єднання з телевізором і до 25 годин відтворення. Ідеальний варіант для перегляду, що не заважає іншим.

      Переглянути усі переваги

      Навушники для ТВ

      Подібні вироби

      Дивитись усі

      Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

      Усе необхідне в одній покупці

      Ціна комплекту

      Пропустити

      Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

      Додати аксесуари

      цей продукт
      Навушники для ТВ
      - {discount-value}

      Навушники для ТВ

      усього

      recurring payment

      Кришталево чистий звук телевізора саме для вас

      • Надійне цифрове з’єднання
      • Зручна фіксація й діапазон 30 м
      • 25 годин відтворення
      • Замінна батарея

      Просто налаштувати. Легко користуватись

      Ці бездротові навушники для телевізора настільки легко налаштувати, що ви можете бути готові до перегляду ще до того, як візьмете попкорн! Просто під’єднайте основний блок до телевізора за допомогою кабелю 3,5 мм. Навушники можна попередньо з’єднати в пару з основним блоком і керувати гучністю за допомогою кнопок на навушнику.

      Жодних пропущених моментів. Стабільне цифрове з’єднання до основного блока

      Ці навушники для телевізора використовують цифрове з’єднання 2.4G для отримання сигналів з основного блока, що усуває перешкоди, якщо інші використовують розумні пристрої чи радіо поруч. Ви навіть можете піти на кухню, щоб приготувати перекус – завдяки діапазону 30 метрів ви будете чути, що відбувається.

      Чудовий звук і зручна фіксація для тривалого перегляду

      Великі 32-мм динаміки забезпечують чіткий звук, що дозволяє чітко чути мовлення та звукові ефекти, а звукові доріжки насичені та повні. Влаштовуєтеся для перегляду фільму чи серіалу? Двошарова дуга на голову має внутрішню стрічку, що регулюється для ідеальної фіксації на голові, а легкі навушники м’які та зручні.

      25 годин відтворення. Замінна акумуляторна батарея

      Ці навушники для телевізора забезпечують 25 годин відтворення від повного заряду, а швидке заряджання протягом 15 хвилин дозволить отримати ще 4 години роботи. Повне заряджання навушників триває 3 години через USB-C, а батарею можна легко замінити після завершення терміну експлуатації.

      Теплий, природний звук. Фірмове звучання Philips

      Динаміки цих навушників для телевізора налаштовано відповідно до звукових характеристик Philips, що забезпечує теплий, природний звук із глибокими низькими та чіткими високими частотами. Від фільмів до шоу – ви насолоджуватиметеся чіткими діалогами й детальними звуковими ефектами, а насичені низькі частоти додадуть захопливості динамічним сценам.

      Технічні характеристики

      • Звук

        Акустична система
        Закрита
        Частотний діапазон
        10–21 000 Гц
        Діаметр динаміків
        32 мм
        Опір
        24 Ом
        Максимальна вхідна потужність
        10 мВт
        Чутливість
        96 дБ (1 кГц, 179 мВ)
        Тип динаміка
        Динамічний

      • Під'єднання

        Під’єднання кабелю
        3,5-мм стереороз’єм
        Покриття конектора
        хромоване
        Максимальний діапазон
        До 30  м
        Бездротове з’єднання
        2,4G

      • Зовнішня коробка

        Довжина
        32.50  см
        Кількість споживчих комплектів
        3
        Ширина
        26.00  см
        Вага брутто
        2.24  кг
        Висота
        32.50  см
        Код GTIN
        1 48 95229 16968 2
        Вага нетто
        0.98  кг
        Вага тари
        1.26  кг

      • Зручність

        Автоматичне вимкнення
        Так
        Регулятор гучності
        Поворотний
        Тип елементів керування
        Кнопкове

      • Потужність

        Можна заряджати
        Так
        Кількість батарей
        1 шт.
        Тривалість відтворення музики
        30  годин(-и)
        Час заряджання
        3  годин(-и)
        Швидке зарядження
        15 mins for 4 hrs
        Вага батареї (всього)
        15.4  г
        Ємність батареї (навушники)
        600  mAh
        Тип батареї (навушники)
        Літій-полімерна

      • Розміри упаковки

        Висота
        30.5  см
        Тип упаковки
        Картон
        Тип розміщення на полиці
        Підвішування
        Ширина
        24  см
        Глибина
        9  см
        Кількість виробів
        1
        Код EAN
        48 95229 16968 5
        Вага брутто
        0.600  кг
        Вага нетто
        0.326  кг
        Вага тари
        0.274  кг

      • Розміри виробу

        Висота
        22.00  см
        Ширина
        19.00  см
        Глибина
        8.50  см
        Вага
        0.153  кг

      • Аксесуари

        Інше
        1 замінна батарея
        Короткий посібник
        Так
        Док-станція (передавач)
        Так
        Адаптери в комплекті
        Адаптер змінного/постійного струму

      • Конструкція

        Колір
        Чорний
        Стиль носіння
        Дуга на голову
        Матеріал з’єднання
        Тканина
        Кріплення на вусі
        Накладні
        Тип амбушура
        Закритий

      Badge-D2C

      Отримайте підтримку для цього виробу

      Шукайте поради щодо продуктів, відповіді на запитання, посібники користувача й інформацію про безпеку та сумісність.

      Рекомендовані вироби

      Вироби, які Ви нещодавно переглядали

      Відгуки

      Оцініть цей продукт першим

      Телевізори Philips

      Телевізори із Ambilight
      Телевізори OLED
      The One
      Ambilight TV FC Barcelona
      Ігровий телевізор Philips
      Домашній звук
      Посібник з вибору телевізора

      Звук Philips

      Навушники
      Звукові системи
      Бездротові гучномовці
      Домашні аудіосистеми
      Fidelio
      Додаток для навушників
      Партійні спікери

      Підтримка

      Підтримка телевізорів
      Підтримка звуку
      Реєстрація виробів
      Оновлення програмного забезпечення і драйверів
      Зв’яжіться з нами
      User content terms of use (105.0KB)

      Ми у мережі

      Facebook
      Instagram
      YouTube
      Карта сайту

      Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

      Я розумію

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.