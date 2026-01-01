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Больше не доступен
SHC8565/00
Уникальное беспроводное удобство HiFi
Свободно наслаждайтесь музыкой повсюду в доме. Передача звука HiFi с функцией автонастройки и этими стереонаушниками совершенна для личного использования.
Долговечные и мягкие материалы, используемые для создания амбушюр и оголовья этих наушников Philips, гарантируют комфорт при длительном ношении.
Док, обеспечивающий подзарядку - это наилучшее место хранения ресивера, когда он не используется. В тоже время будет происходить подзарядка ресивера, так что он всегда готов к работе.
Регулятор, который легко обнаружить на наушниках, позволяет Вам усилить характеристики ВЧ одним касанием.
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