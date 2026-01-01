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Больше не доступен
SHC8585/00
Личный домашний кинотеатр
Мы слышим звуки сразу в трех измерениях, поэтому эти наушники обеспечивают максимальное погружение в музыку и фильмы за счет воссоздания трехмерного звукового поля.
Объемный звук в режиме SRS WOW
Док-станция
Эргономичная объемная форма ушных вкладышей позволяет равномерно распределять нагрузку для обеспечения более удобной посадки.
Нажатие удобно расположенной на наушниках кнопки настройки устанавливает схему, управляемую микропроцессором, в режим оптимальной настройки частоты передачи для обеспечения наилучшего приема и отличного качества звука.
Насладитесь удобной подгонкой и ощутите лучшее звучание басов благодаря регулируемых в трех направлениях амбушюр, которые естественно прилегают к вашим ушам.
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