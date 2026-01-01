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Больше не доступен

Беспроводные наушники для домашнего кинотеатра

SHC8585/00

Личный домашний кинотеатр

Мы слышим звуки сразу в трех измерениях, поэтому эти наушники обеспечивают максимальное погружение в музыку и фильмы за счет воссоздания трехмерного звукового поля.

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Можно полностью погрузится в беспроводное объемное звучание

Личный домашний кинотеатр

  • Объемный звук в режиме SRS WOW

  • Док-станция

Специальная форма ушных вкладышей обеспечивает их удобную посадку

Эргономичная объемная форма ушных вкладышей позволяет равномерно распределять нагрузку для обеспечения более удобной посадки.

Режим автоматической настройки упрощает процесс настройки на частоту приема.

Нажатие удобно расположенной на наушниках кнопки настройки устанавливает схему, управляемую микропроцессором, в режим оптимальной настройки частоты передачи для обеспечения наилучшего приема и отличного качества звука.

3-полосные регулируемые амбушюры для лучшей подгонки и звучания басов

Насладитесь удобной подгонкой и ощутите лучшее звучание басов благодаря регулируемых в трех направлениях амбушюр, которые естественно прилегают к вашим ушам.

Технические характеристики

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