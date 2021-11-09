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  • Песни во всех деталях. Четкий голос собеседника.
  • Песни во всех деталях. Четкий голос собеседника.
  • Песни во всех деталях. Четкий голос собеседника.
  • Песни во всех деталях. Четкий голос собеседника.

Больше не доступен

Наушники-вкладыши с микрофоном

SHE1405BK/10

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт
Песни во всех деталях. Четкий голос собеседника.
Переключайтесь между плейлистами, подкастами и звонками. Идеально настроенные звуковые излучатели с неодимовыми магнитами и пассивное шумоподавление обеспечивают чистое звучание. Найдите идеальную посадку со сменными амбушюрами, доступными в 3 размерах.
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Музыка и разговоры

Песни во всех деталях. Четкий голос собеседника.

Чистый звук

Погрузитесь в подкасты. Дайте волю эмоциям при прослушивании композиций. Акустическая трубка овальной формы и сменные резиновые насадки трех размеров обеспечивают полную герметичность. С комфортом слушайте любимый контент и оцените качественную пассивную шумоизоляцию.

Встроенный пульт ДУ. Легко переключайтесь между плейлистами и вызовами

Ответьте на звонок и поставьте музыку на паузу. Все это на встроенном пульте ДУ без потребности доставать смартфон.

Кабель длиной 1,2 м

Эти наушники-вкладыши имеют кабель длиной 1,2 метра. Мягкий резиновый элемент защиты в месте крепления кабеля в наушники продлит срок службы наушников.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

09/11/2021

Україна

Україна

Отличный звук.

Отличный звук, лёгкие, компактные. стильные. Наушники добротные и качественные, покупкой доволен.

Плюсы

Цена. качество звука.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHE1405BK Навушники-вкладиші з мікрофоном

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHE1405BK Навушники-вкладиші з мікрофоном

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