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Больше не доступен
SHE1405BK/10
Погрузитесь в подкасты. Дайте волю эмоциям при прослушивании композиций. Акустическая трубка овальной формы и сменные резиновые насадки трех размеров обеспечивают полную герметичность. С комфортом слушайте любимый контент и оцените качественную пассивную шумоизоляцию.
Ответьте на звонок и поставьте музыку на паузу. Все это на встроенном пульте ДУ без потребности доставать смартфон.
Эти наушники-вкладыши имеют кабель длиной 1,2 метра. Мягкий резиновый элемент защиты в месте крепления кабеля в наушники продлит срок службы наушников.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
09/11/2021
Україна
Отличный звук.
Отличный звук, лёгкие, компактные. стильные. Наушники добротные и качественные, покупкой доволен.
Плюсы
Цена. качество звука.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SHE1405BK Навушники-вкладиші з мікрофоном
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SHE1405BK Навушники-вкладиші з мікрофоном