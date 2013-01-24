Потужні пісні. Чіткі виклики.
Перемикайте від списків відтворення до подкастів і вхідних викликів за мить. Ідеально налаштовані неодимові акустичні динаміки та пасивне шумопоглинання забезпечують чітке звучання. Знайдіть свої ідеальні навушники завдяки взаємозамінним ковпачкам трьох розмірів.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Потужні пісні. Чіткі виклики.
Перемикайте від списків відтворення до подкастів і вхідних викликів за мить. Ідеально налаштовані неодимові акустичні динаміки та пасивне шумопоглинання забезпечують чітке звучання. Знайдіть свої ідеальні навушники завдяки взаємозамінним ковпачкам трьох розмірів.
Потужні пісні. Чіткі виклики.
Перемикайте від списків відтворення до подкастів і вхідних викликів за мить. Ідеально налаштовані неодимові акустичні динаміки та пасивне шумопоглинання забезпечують чітке звучання. Знайдіть свої ідеальні навушники завдяки взаємозамінним ковпачкам трьох розмірів.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Потужні пісні. Чіткі виклики.
Перемикайте від списків відтворення до подкастів і вхідних викликів за мить. Ідеально налаштовані неодимові акустичні динаміки та пасивне шумопоглинання забезпечують чітке звучання. Знайдіть свої ідеальні навушники завдяки взаємозамінним ковпачкам трьох розмірів.
Пориньте у подкаст. Овальна акустична трубка і три розміри взаємозамінних гумових ковпачків створюють ідеальну герметичну фіксацію. Слухайте з комфортом і насолоджуйтеся чудовою пасивною ізоляцією шумів.
Прийміть виклик, призупиніть список відтворення. Робіть усе це, не торкаючись смартфона, завдяки інтегрованому дистанційному керуванню.
Ці навушники-вкладиші мають кабель довжиною 1,2 м. М’який гумовий затискач між навушниками і кабелем захищає з’єднання кабелю і підтримує надходження звуку.
Овальна акустична трубка і взаємозамінні гумові кришки навушників-вкладишів трьох розмірів створюють ідеальний вакуум. Насолоджуйтеся цілоденним комфортом прослуховування та чудовою пасивною ізоляцією шумів.
Конструкція
Звук
Під'єднання
Внутрішня коробка
Зовнішня коробка
Розміри упаковки
Розміри