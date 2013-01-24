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Навушники-вкладиші з мікрофоном

SHE1405BK/10
Загальна оцінка / 5
  • Потужні пісні. Чіткі виклики. Потужні пісні. Чіткі виклики. Потужні пісні. Чіткі виклики.
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    Навушники-вкладиші з мікрофоном

    SHE1405BK/10
    Загальна оцінка / 5

    Потужні пісні. Чіткі виклики.

    Перемикайте від списків відтворення до подкастів і вхідних викликів за мить. Ідеально налаштовані неодимові акустичні динаміки та пасивне шумопоглинання забезпечують чітке звучання. Знайдіть свої ідеальні навушники завдяки взаємозамінним ковпачкам трьох розмірів.

    Навушники-вкладиші з мікрофоном

    Потужні пісні. Чіткі виклики.

    Перемикайте від списків відтворення до подкастів і вхідних викликів за мить. Ідеально налаштовані неодимові акустичні динаміки та пасивне шумопоглинання забезпечують чітке звучання. Знайдіть свої ідеальні навушники завдяки взаємозамінним ковпачкам трьох розмірів.

    Потужні пісні. Чіткі виклики.

    Перемикайте від списків відтворення до подкастів і вхідних викликів за мить. Ідеально налаштовані неодимові акустичні динаміки та пасивне шумопоглинання забезпечують чітке звучання. Знайдіть свої ідеальні навушники завдяки взаємозамінним ковпачкам трьох розмірів.

    Навушники-вкладиші з мікрофоном

    Потужні пісні. Чіткі виклики.

    Перемикайте від списків відтворення до подкастів і вхідних викликів за мить. Ідеально налаштовані неодимові акустичні динаміки та пасивне шумопоглинання забезпечують чітке звучання. Знайдіть свої ідеальні навушники завдяки взаємозамінним ковпачкам трьох розмірів.

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      Потужні пісні. Чіткі виклики.

      Розмовляйте та слухайте музику

      Чіткий звук

      Пориньте у подкаст. Овальна акустична трубка і три розміри взаємозамінних гумових ковпачків створюють ідеальну герметичну фіксацію. Слухайте з комфортом і насолоджуйтеся чудовою пасивною ізоляцією шумів.

      Інтегроване дистанційне керування. Легке перемикання між списком відтворення і викликом

      Прийміть виклик, призупиніть список відтворення. Робіть усе це, не торкаючись смартфона, завдяки інтегрованому дистанційному керуванню.

      Кабель довжиною 1,2 м

      Ці навушники-вкладиші мають кабель довжиною 1,2 м. М’який гумовий затискач між навушниками і кабелем захищає з’єднання кабелю і підтримує надходження звуку.

      3 взаємозамінні гумові кришки навушників-вкладишів. Комфортне прилягання

      Овальна акустична трубка і взаємозамінні гумові кришки навушників-вкладишів трьох розмірів створюють ідеальний вакуум. Насолоджуйтеся цілоденним комфортом прослуховування та чудовою пасивною ізоляцією шумів.

      Технічні характеристики

      • Конструкція

        Колір
        Чорний

      • Звук

        Акустична система
        Напівзакрита
        Тип магніту
        Неодимовий
        Звукова котушка
        Мідь
        Мембрана
        Майларовий купол
        Опір
        16 Ом
        Максимальна вхідна потужність
        20 мВт
        Чутливість
        103 дБ
        Діаметр динаміків
        8,6 мм
        Тип
        Динаміка
        Частотна характеристика
        10–22 000  Гц

      • Під'єднання

        Під’єднання кабелю
        Два паралельні дроти, симетричне
        Довжина кабелю
        1,2 м
        Тип кабелю
        Мідь
        Покриття конектора
        Хромоване покриття
        Мікрофон
        Вбудований мікрофон

      • Внутрішня коробка

        Вага брутто
        0,695  кг
        Код GTIN
        2 69 51613 98160 7
        Висота
        18  см
        Довжина
        22  см
        Вага нетто
        0,288  кг
        Кількість споживчих комплектів
        24
        Вага тари
        0,407  кг
        Ширина
        12,5  см

      • Зовнішня коробка

        Вага брутто
        3,175  кг
        Код GTIN
        1 69 51613 98160 0
        Висота
        20,5  см
        Довжина
        49  см
        Вага нетто
        1,152  кг
        Кількість споживчих комплектів
        96
        Вага тари
        2,023  кг
        Ширина
        27  см

      • Розміри упаковки

        Глибина
        2,5  см
        Код EAN
        69 51613 98160 3
        Вага брутто
        0,023  кг
        Висота
        11,5  см
        Вага нетто
        0,012  кг
        Кількість виробів
        1
        Тип упаковки
        Картон
        Вага тари
        0,011  кг
        Тип розміщення на полиці
        Підвішування
        Ширина
        8,3  см

      • Розміри

        Розміри виробу (ШxГxВ)
        5,5 см x 1 см x 6,8 см
        Вага
        0,012  кг

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