КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Потужні пісні. Чіткі виклики.
  • Потужні пісні. Чіткі виклики.
  • Потужні пісні. Чіткі виклики.
  • Потужні пісні. Чіткі виклики.

Більше не доступний

Навушники-вкладиші з мікрофоном

SHE1405BK/10

3.5
| (4) Відгуки
Потужні пісні. Чіткі виклики.
Перемикайте від списків відтворення до подкастів і вхідних викликів за мить. Ідеально налаштовані неодимові акустичні динаміки та пасивне шумопоглинання забезпечують чітке звучання. Знайдіть свої ідеальні навушники завдяки взаємозамінним ковпачкам трьох розмірів.
Переглянути всі переваги

Розмовляйте та слухайте музику

Потужні пісні. Чіткі виклики.

Чіткий звук

Пориньте у подкаст. Овальна акустична трубка і три розміри взаємозамінних гумових ковпачків створюють ідеальну герметичну фіксацію. Слухайте з комфортом і насолоджуйтеся чудовою пасивною ізоляцією шумів.

Інтегроване дистанційне керування. Легке перемикання між списком відтворення і викликом

Прийміть виклик, призупиніть список відтворення. Робіть усе це, не торкаючись смартфона, завдяки інтегрованому дистанційному керуванню.

Кабель довжиною 1,2 м

Ці навушники-вкладиші мають кабель довжиною 1,2 м. М’який гумовий затискач між навушниками і кабелем захищає з’єднання кабелю і підтримує надходження звуку.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

3.5

з 5

4

Відгуки

4
2

09/11/2021

Україна

Україна

Отличный звук.

Отличный звук, лёгкие, компактные. стильные. Наушники добротные и качественные, покупкой доволен.

Плюси

Цена. качество звука.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHE1405BK Навушники-вкладиші з мікрофоном

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHE1405BK Навушники-вкладиші з мікрофоном

22/04/2020

Polska

Polska

Spoko

Dobre słuchawki. Można je kupić w dobrych pieniądzach, co też jest dużym plusem. Słychać wszystko czysto i wyraźnie, mikrofon też bardzo ładnie zbiera dźwieki.

Плюси

jakość, cena

Мінуси

brak

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

12/10/2017

Polska

Polska

Trzeszcząca słabizna za marne grosze.

Trzeszcząca słabizna za marne grosze. Basy zerowe, brak dodatkowego oprogramowania.

Цей відгук про SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

Цей відгук про SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.