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Більше не доступний
SHE1405BK/10
Пориньте у подкаст. Овальна акустична трубка і три розміри взаємозамінних гумових ковпачків створюють ідеальну герметичну фіксацію. Слухайте з комфортом і насолоджуйтеся чудовою пасивною ізоляцією шумів.
Прийміть виклик, призупиніть список відтворення. Робіть усе це, не торкаючись смартфона, завдяки інтегрованому дистанційному керуванню.
Ці навушники-вкладиші мають кабель довжиною 1,2 м. М’який гумовий затискач між навушниками і кабелем захищає з’єднання кабелю і підтримує надходження звуку.
3.5
з 5
4
Відгуки
09/11/2021
Україна
Отличный звук.
Отличный звук, лёгкие, компактные. стильные. Наушники добротные и качественные, покупкой доволен.
Плюси
Цена. качество звука.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHE1405BK Навушники-вкладиші з мікрофоном
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHE1405BK Навушники-вкладиші з мікрофоном
22/04/2020
Polska
Spoko
Dobre słuchawki. Można je kupić w dobrych pieniądzach, co też jest dużym plusem. Słychać wszystko czysto i wyraźnie, mikrofon też bardzo ładnie zbiera dźwieki.
Плюси
jakość, cena
Мінуси
brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Beater
12/10/2017
Polska
Trzeszcząca słabizna za marne grosze.
Trzeszcząca słabizna za marne grosze. Basy zerowe, brak dodatkowego oprogramowania.
Цей відгук про SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Цей відгук про SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem