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Больше не доступен

Наушники

SHE3200BL/00

4

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Доступные варианты

Белый
Белый
Зеленый
Зеленый
Розовый
Розовый
Синий
Синий
Фиолетовый
Фиолетовый
Черный
Черный

Насыщенные басы, четкий звук

Наушники SHE3200 обеспечивают комфортную посадку и оснащены 14,2-мм излучателями и отверстием для низких частот, что гарантирует воспроизведение насыщенных басов и четкого звука. Выберите один из 6 стильных цветов, сочетающихся с часами Apple Watch.

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Для комфортной посадки учитывается строение уха

Насыщенные басы, четкий звук

  • 14,2-мм излучатели, открытое оформление

  • Наушник-вкладыш

Излучатели 14,2 мм для насыщенных басов и четкого звучания

Излучатели 14,2 мм для насыщенных басов и четкого звучания

Качественные излучатели 14,2 мм с неодимовыми магнитами гарантируют насыщенные басы и четкое звучание.

Неодимовые магниты улучшают звучание низких частот

Неодимовые магниты улучшают звучание низких частот

Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля, что улучшает чувствительность звуковой катушки, усиливает низкие частоты и повышает качество звучания.

Для комфортной посадки учитывается строение уха

При создании конструкции учитывалось строение уха, что гарантирует комфортную посадку и плотное прилегание.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

5
3
2
1

01/04/2019

Україна

Україна

Неплохие

Звучат отлично, но из ушей выпадают и уши от них болят,если слушать музыку без перерыва,хватает на часа 3,что не очень хорошо.И на шее плохо сидят если вставлен только один наушник в ухо.Но звучат очень круто.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHE3200WT Навушники

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHE3200WT Навушники

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