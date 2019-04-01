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Більше не доступний
SHE3200BL/00
Доступні варіанти
Насичені низькі частоти, чіткий звук
Навушники SHE3200 створені для оптимальної фіксації та комфорту, їх обладнано 14,2-мм динаміками й спеціальним отвором для насичених низьких частот та чіткого звуку. Можна вибрати один із 6 яскравих кольорів відповідно до годинника Apple.
14,2-мм динаміки/відкритого типу
Навушники-вкладиші
Якісні 14,2-мм динаміки з неодимовим магнітом забезпечують насичені баси та чіткий звук.
Конструкція, що відповідає формі вуха, забезпечує комфортне носіння та щільне прилягання для кожного.
М’яка, гнучка частина, яка з’єднує корпус та кабель, захищає кабельне з’єднання від пошкодження навіть у разі сильного згинання.
4.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Kristina
01/04/2019
Україна
Неплохие
Звучат отлично, но из ушей выпадают и уши от них болят,если слушать музыку без перерыва,хватает на часа 3,что не очень хорошо.И на шее плохо сидят если вставлен только один наушник в ухо.Но звучат очень круто.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHE3200WT Навушники
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHE3200WT Навушники