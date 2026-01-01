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Больше не доступен
SHE3205PP/00
Насыщенные басы, четкий звук
Наушники SHE3205 обеспечивают комфортную посадку и оснащены 14,2-мм излучателями и отверстием для низких частот, что гарантирует воспроизведение насыщенных басов и четкого звука. Встроенный микрофон позволяет легко переключаться между режимами музыки и вызовов. Выберите один из 6 стильных цветов, сочетающихся с часами Apple Watch.
14,2-мм излучатели, открытое оформление
Наушник-вкладыш
При создании конструкции учитывалось строение уха, что гарантирует комфортную посадку и плотное прилегание.
Качественные излучатели 14,2 мм с неодимовыми магнитами гарантируют насыщенные басы и четкое звучание.
Благодаря встроенному микрофону можно легко переключаться между режимами разговора и прослушивания музыки и всегда оставаться на связи с теми, кто вам дорог.
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