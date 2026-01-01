Насыщенные басы, четкий звук

Наушники SHE3205 обеспечивают комфортную посадку и оснащены 14,2-мм излучателями и отверстием для низких частот, что гарантирует воспроизведение насыщенных басов и четкого звука. Встроенный микрофон позволяет легко переключаться между режимами музыки и вызовов. Выберите один из 6 стильных цветов, сочетающихся с часами Apple Watch.