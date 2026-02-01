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Більше не доступний

Навушники-вкладиші

SHE3205PP/00

Насичені низькі частоти, чіткий звук

Навушники SHE3205 створені для оптимальної фіксації та комфорту, їх обладнано 14,2-мм динаміками й спеціальним отвором для насичених низьких частот та чіткого звуку. Завдяки вбудованому мікрофону можна легко перемикати між музикою та викликами. Можна вибрати один із 6 яскравих кольорів відповідно до годинника Apple.

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Створено для геометричної зручної фіксації у вусі

Насичені низькі частоти, чіткий звук

  • 14,2-мм динаміки/відкритого типу

  • Навушники-вкладиші

Створено для геометричної зручної фіксації у вусі

Конструкція, що відповідає формі вуха, забезпечує комфортне носіння та щільне прилягання для кожного.

14,2-мм динаміки для насичених низьких частот та чіткого звуку

14,2-мм динаміки для насичених низьких частот та чіткого звуку

Якісні 14,2-мм динаміки з неодимовим магнітом забезпечують насичені баси та чіткий звук.

Вбудований мікрофон дозволяє перемикати між музикою та викликами

Вбудований мікрофон дозволяє перемикати між музикою та викликами

Завдяки вбудованому мікрофону можна легко переходити від музики до викликів, що забезпечує постійний зв’язок із найважливішими для Вас людьми.

Технічні характеристики

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