Насичені низькі частоти, чіткий звук

Навушники SHE3205 створені для оптимальної фіксації та комфорту, їх обладнано 14,2-мм динаміками й спеціальним отвором для насичених низьких частот та чіткого звуку. Завдяки вбудованому мікрофону можна легко перемикати між музикою та викликами. Можна вибрати один із 6 яскравих кольорів відповідно до годинника Apple.