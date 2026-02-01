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Більше не доступний
SHE3205PP/00
Насичені низькі частоти, чіткий звук
Навушники SHE3205 створені для оптимальної фіксації та комфорту, їх обладнано 14,2-мм динаміками й спеціальним отвором для насичених низьких частот та чіткого звуку. Завдяки вбудованому мікрофону можна легко перемикати між музикою та викликами. Можна вибрати один із 6 яскравих кольорів відповідно до годинника Apple.
14,2-мм динаміки/відкритого типу
Навушники-вкладиші
Конструкція, що відповідає формі вуха, забезпечує комфортне носіння та щільне прилягання для кожного.
Якісні 14,2-мм динаміки з неодимовим магнітом забезпечують насичені баси та чіткий звук.
Завдяки вбудованому мікрофону можна легко переходити від музики до викликів, що забезпечує постійний зв’язок із найважливішими для Вас людьми.
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