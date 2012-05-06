Сверхмалый размер наушников-вкладышей и мягкие насадки обеспечивают комфорт и плотное прилегание. Небольшие, но мощные излучатели воспроизводят динамичные басы и чистый звук. Встроенный микрофон и кнопка приема вызова для удобства общения. Узнать обо всех преимуществах
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Гарнитура с наушниками-вкладышами
Динамичные басы
Сверхмалый размер наушников-вкладышей и мягкие насадки обеспечивают комфорт и плотное прилегание. Небольшие, но мощные излучатели воспроизводят динамичные басы и чистый звук. Встроенный микрофон и кнопка приема вызова для удобства общения. Узнать обо всех преимуществах
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Динамичные басы
Музыка и разговоры
Синий
Встроенные микрофон и кнопка вызова
Встроенные микрофон и кнопка вызова позволяют использовать гарнитуру Philips как для прослушивания музыки, так и для разговора по мобильному телефону. Общайтесь по громкой связи, с легкостью принимая и завершая вызовы с помощью гарнитуры.
3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху
В комплект входит 3 пары резиновых насадок разного размера, и вы гарантированно подберете пару, с которой эти наушники Philips будут сидеть идеально.
Компактные излучатели для чистого звука и мощных басов
Маленькие, но громкие излучатели этих наушников-вкладышей Philips обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами. Идеальны для наслаждения любимой музыкой.
Сверхмаленькие вкладыши для плотного прилегания
Сверхмаленькие, легкие вкладыши обеспечивают идеальное прилегание к уху и комфорт для продолжительного прослушивания музыки.
Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице
Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.
Идеальное прилегание к ушной раковине блокирует шумы
Крохотные излучатели этих наушников Philips обеспечивают плотность прилегания и полностью заполняют ушную раковину, что заглушает внешние источники звука и увеличивает впечатления от прослушивания.
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