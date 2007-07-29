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    Наушники с креплением-крючком

    SHJ030/00
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    • Гибкий держатель-крючок Гибкий держатель-крючок Гибкий держатель-крючок
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      Наушники с креплением-крючком

      SHJ030/00
      Общая оценка / 5

      Гибкий держатель-крючок

      Для серьезных занятий бегом и активного использования эти наушники Nike Sport Vapor обеспечивают регулировку в разных направлениях для идеальной посадки.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Наушники с креплением-крючком

      Гибкий держатель-крючок

      Для серьезных занятий бегом и активного использования эти наушники Nike Sport Vapor обеспечивают регулировку в разных направлениях для идеальной посадки.

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        Наушники с креплением-крючком

        Наушники с креплением-крючком

        - {discount-value}

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        Гибкий держатель-крючок

        Регулировка в разных направлениях для идеальной посадки

        Удобно крепится к ушам и не спадает с них во время движения

        Независимо от того бежите ли вы, едете ли на велосипеде или принимаете участие в активных развлечениях, эти наушники всегда будут комфортно сидеть на ваших ушах.

        Регулировка тремя способами для обеспечения удобства и стабильности

        Наслаждайтесь индивидуальной настройкой и оптимальной устойчивостью даже при активных действиях или на ходу. Благодаря регулировке тремя способами комфорт Вам гарантирован.

        Легкая конструкция повышает уровень комфорта при длительном применении.

        Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.

        Неодимовые магниты улучшают воспроизведение басов и чувствительность

        Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристики и повышения общего качества звучания.

        • Звук

          Тип магнита
          Неодимовый
          Диапазон частот
          9–21 000  Гц
          Чувствительность
          102  дБ
          Максимальная входная мощность
          50  мВт
          Сопротивление
          16  ohm

        • Внешняя упаковка

          EAN
          87 12581 37638 3
          Длина
          33.5  см
          Количество потребительских упаковок
          12
          ширина
          17.5  см
          Вес брутто
          2.103  кг
          высота
          24  см
          Вес нетто
          0.24  кг
          Вес упаковки
          1.863  кг

        • Размеры упаковки

          высота
          14.3  см
          Тип упаковки
          Блистер
          ширина
          14.3  см
          Глубина
          2.4  см
          Количество изделий в упаковке
          1
          EAN
          87 12581 35470 1
          Вес брутто
          0.083  кг
          Вес нетто
          0.02  кг
          Вес упаковки
          0.063  кг

        Что входит в комплект?

        Фотография упаковки

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        • Разветвитель (черный) shj030

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