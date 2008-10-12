Другие продукты в комплекте
- Белые накладки для наушников
Ключевые слова для поиска
Корзина
В корзине на данный момент нет товаров.
Максимальный комфорт и безопасность
Наушники Nike Sport Motion остануться на месте даже при очень энергичных упражнениях. Новые амбушюры AirPad обеспечивают комфортные ощущения. В комплекте поставляется устройство сматывания кабелей для удобной регулировки длины кабеля.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Максимальный комфорт и безопасность
Наушники Nike Sport Motion остануться на месте даже при очень энергичных упражнениях. Новые амбушюры AirPad обеспечивают комфортные ощущения. В комплекте поставляется устройство сматывания кабелей для удобной регулировки длины кабеля.
Наушники с оголовьем
Итого:
recurring payment
С помощью простой системы укладки кабеля можно отрегулировать длину и аккуратно уложить излишний кабель.
Независимо от того бежите ли вы, едете ли на велосипеде или принимаете участие в активных развлечениях, эти наушники всегда будут комфортно сидеть на ваших ушах.
Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.
Сверхмягкие амбушюры Nike AirPad и расширенные вентиляционные отверстия для комфорта и превосходного охлаждения
Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.
Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристики и повышения общего качества звучания.
Плоское и легкое оголовье наушников из нержавеющей стали — его вес настолько мал, что вы даже вряд ли его почувствуете.
Звук
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.