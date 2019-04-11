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Больше не доступен

Наушники с микрофоном

SHL3565BK/00

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Звук высокого разрешения

Наушники SHL3565, созданные для великолепного звучания, обеспечивают четкие басы и высокую точность воспроизведения звука без искажений. Мягкие поворачивающиеся чашки наушников обеспечивают комфортное прослушивание музыки в дороге.

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Звук высокого разрешения

  • 40-мм излучатели, закрытая конструкция

  • С управлением, как у DJ-наушников

  • Дышащие амбушюры

  • Компактная складная конструкция

Мягкие амбушюры для комфорта даже при долгом прослушивании

Мягкие амбушюры для комфорта даже при долгом прослушивании

Мягкие дышащие амбушюры распределяют давление и нагрев, обеспечивая комфорт при длительном ношении.

Встроенный микрофон и кнопка приема вызова для удобства во время звонков

Встроенный микрофон и кнопка приема вызова для удобства во время звонков

Для гарантии прочности кабель прошел испытание на 12 000 сгибаний

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

11/04/2019

Україна

Україна

Добре співвідношення ціна/якість.

Дуже гарна якість звуку, досить гарно виглядають, сподобався великий розмір самих наушників, за рахунок чого вони більш зручно сидять на голові.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHL3565BK Навушники з мікрофоном

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHL3565BK Навушники з мікрофоном

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