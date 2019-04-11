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Больше не доступен
SHL3565BK/00
Звук высокого разрешения
Наушники SHL3565, созданные для великолепного звучания, обеспечивают четкие басы и высокую точность воспроизведения звука без искажений. Мягкие поворачивающиеся чашки наушников обеспечивают комфортное прослушивание музыки в дороге.
40-мм излучатели, закрытая конструкция
С управлением, как у DJ-наушников
Дышащие амбушюры
Компактная складная конструкция
Мягкие дышащие амбушюры распределяют давление и нагрев, обеспечивая комфорт при длительном ношении.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Op6uTa
11/04/2019
Україна
Добре співвідношення ціна/якість.
Дуже гарна якість звуку, досить гарно виглядають, сподобався великий розмір самих наушників, за рахунок чого вони більш зручно сидять на голові.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SHL3565BK Навушники з мікрофоном
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SHL3565BK Навушники з мікрофоном