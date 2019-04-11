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Більше не доступний
SHL3565BK/00
Звук високої чіткості
Навушники SHL3565 створені для безкомпромісного відтворення аудіо, пропонують чіткі низькі частоти й точний звук без спотворення. Ці навушники з поворотними м’якими амбушурами гарантують ідеальне прослуховування у дорозі.
40-мм динаміки/закритого типу
Для ді-джеїв
Дихаючі амбушури
Компактне складання
Висока потужність забезпечує високу ефективність роботи незалежно від гучності або джерела. Звук чіткий та без спотворення навіть за високої гучності або високої потужності вхідного аудіосигналу.
40-мм високопотужні неодимові динаміки забезпечують відмінну чіткість звуку з ефектними низькими частотами.
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Op6uTa
11/04/2019
Україна
Добре співвідношення ціна/якість.
Дуже гарна якість звуку, досить гарно виглядають, сподобався великий розмір самих наушників, за рахунок чого вони більш зручно сидять на голові.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHL3565BK Навушники з мікрофоном
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHL3565BK Навушники з мікрофоном