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Більше не доступний

Навушники з мікрофоном

SHL3565BK/00

5

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

Звук високої чіткості

Навушники SHL3565 створені для безкомпромісного відтворення аудіо, пропонують чіткі низькі частоти й точний звук без спотворення. Ці навушники з поворотними м’якими амбушурами гарантують ідеальне прослуховування у дорозі.

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Звук високої чіткості

  • 40-мм динаміки/закритого типу

  • Для ді-джеїв

  • Дихаючі амбушури

  • Компактне складання

Кабель довжиною 1,2 м ідеально підходить для використання за межами приміщення

Кабель довжиною 1,2 м ідеально підходить для використання за межами приміщення

Висока потужність 2200 мВт для високих рівнів гучності без спотворення

Висока потужність забезпечує високу ефективність роботи незалежно від гучності або джерела. Звук чіткий та без спотворення навіть за високої гучності або високої потужності вхідного аудіосигналу.

40-мм неодимовий динамік забезпечує відмінну чіткість звуку

40-мм неодимовий динамік забезпечує відмінну чіткість звуку

40-мм високопотужні неодимові динаміки забезпечують відмінну чіткість звуку з ефектними низькими частотами.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

11/04/2019

Україна

Україна

Добре співвідношення ціна/якість.

Дуже гарна якість звуку, досить гарно виглядають, сподобався великий розмір самих наушників, за рахунок чого вони більш зручно сидять на голові.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHL3565BK Навушники з мікрофоном

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHL3565BK Навушники з мікрофоном

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