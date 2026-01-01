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Наушники

SHL4400WT/00

Наушники, которые превзойдут все ваши ожидания

Невероятно легкие, поразительно мощные. Утонченные наушники Ultrlite обтекаемой формы созданы для тех, кто всегда в движении. Они воспроизводят чистый звук и имеют плоскую складную конструкцию, которая обеспечивает удобство и портативность.

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Компактная конструкция. Четкий звук.

Наушники, которые превзойдут все ваши ожидания

  • 32-мм излучатели, закрытая конструкция

  • Накладные

  • Мягкие амбушюры

  • Компактно складываются

Мягкие амбушюры для комфорта при длительном ношении

Мягкие амбушюры для комфорта при длительном ношении

Мягкие амбушюры и излучатели, расположенные под углом, идеально комфортные при длительном ношении.

32-мм излучатели высокой мощности для чистого звука

32-мм излучатели высокой мощности для чистого звука

Расположенные под углом 32-мм излучатели высокой мощности обеспечивают воспроизведение чистого, четкого звука и насыщенных басов.

Наслаждайтесь музыкой и забудьте о спутанных проводах благодаря плоскому кабелю

Наслаждайтесь музыкой и забудьте о спутанных проводах благодаря плоскому кабелю

Плоский кабель защищает наушники от спутывания, а фиксатор кабеля обеспечивает его долговечность.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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