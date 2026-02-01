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Більше не доступний
SHL4400WT/00
Навушники, які кидають виклик земному тяжінню
Неймовірно легкі та потужні. Тонкі й елегантні навушники Ultrlite створено для руху. Вони забезпечують чіткий звук та складаються горизонтально, тому їх можна легко носити зі собою.
32-мм динаміки/закритого типу
Накладні
М’які амбушури
Пласке складання
Високопотужні 32-мм нахилені динаміки забезпечують чіткий звук та глибокі, насичені низькі частоти.
Завдяки пласкому кабелю навушники не сплутуються, а додаткове підсилення з’єднання забезпечує надійність кабелю.
М’які амбушури та нахилені динаміки ідеально підходять для тривалого комфортного носіння.
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