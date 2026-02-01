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Навушники

SHL4400WT/00

Навушники, які кидають виклик земному тяжінню

Неймовірно легкі та потужні. Тонкі й елегантні навушники Ultrlite створено для руху. Вони забезпечують чіткий звук та складаються горизонтально, тому їх можна легко носити зі собою.

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Ультракомпактні. Чіткий звук.

Навушники, які кидають виклик земному тяжінню

  • 32-мм динаміки/закритого типу

  • Накладні

  • М’які амбушури

  • Пласке складання

Високопотужні 32-мм динаміки для чіткого звуку

Високопотужні 32-мм динаміки для чіткого звуку

Високопотужні 32-мм нахилені динаміки забезпечують чіткий звук та глибокі, насичені низькі частоти.

Насолоджуйтеся музикою без сплутування завдяки пласкому кабелю

Насолоджуйтеся музикою без сплутування завдяки пласкому кабелю

Завдяки пласкому кабелю навушники не сплутуються, а додаткове підсилення з’єднання забезпечує надійність кабелю.

М’які амбушури забезпечують тривале комфортне носіння

М’які амбушури забезпечують тривале комфортне носіння

М’які амбушури та нахилені динаміки ідеально підходять для тривалого комфортного носіння.

Технічні характеристики

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