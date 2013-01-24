Легкие и удобные
Легкие, полноразмерные наушники для комфортного прослушивания Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Легкие и удобные
Легкие, полноразмерные наушники для комфортного прослушивания Узнать обо всех преимуществах
Легкие и удобные
Легкие, полноразмерные наушники для комфортного прослушивания Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Легкие и удобные
Легкие, полноразмерные наушники для комфортного прослушивания Узнать обо всех преимуществах
Звук
Подключения
Размеры
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
Дизайн