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  • Легкие и удобные
  • Легкие и удобные
  • Легкие и удобные
  • Легкие и удобные
  • Легкие и удобные
  • Легкие и удобные
  • Легкие и удобные
  • Легкие и удобные

Больше не доступен

Стереонаушники

SHP1900/10

Легкие и удобные
Легкие, полноразмерные наушники для комфортного прослушивания
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Легкие и удобные

  • Полноразмерные

  • Черный

2-х метровый кабель позволяет носить плеер в сумке

Идеальная длина кабеля, не ограничивающая свободу передвижения и выбора места, в котором будет расположено аудио устройство.

Полноразмерные чашки наушников блокирую внешние шумы

Регулируемое оголовье для головы любого размера

Технические характеристики

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