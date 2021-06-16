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Більше не доступний
Накладні
Чорний
Завдяки ідеальній довжині кабелю ви отримуєте більше свободи руху і можете вирішити, куди брати аудіопристрій.
4.5
з 5
23
Відгуки
87%
рекомендують цей виріб
PieterG49
16/06/2021
Polska
Szkoda, że już niedostępne.
Moje poprzednie słuchawki się rozpadły, zatem zostałem zmuszony do poszukiwania innych. Słuchawki wybrałem w sklepie po wyglądzie. Są szytwne (obudowa) nic się nie wygina, nie mają "na siłę" opcji składania - więc połączenia są mniej zagrożone. Mają duże nauszniki. Zgodnie z opisem pracują w pełnym pasmie i maja 98 dB. Za tak nieduże pieniądze to można powiedzieć rewelacja. Rzadko, które słuchawki mają głośniki 40 mm co również obiecuje szersze pasmo przenoszenia. Dźwięk jest bardzo dobry, zarówno do grania na komputerze jak i słuchania muzyki. Dobra stereofonia. Jak ktoś się na nie jeszcze natknie niech kupuje bo warto jeżeli nie potrzebuje bezprzewodowych. Używam od września 2020.
Плюси
Dobry dżwięk, pełne pasmo przenoszenia, wystarczający kabel, profesjonalny wygląd, niska waga.
Мінуси
Na razie nie znalazłem
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHP1900 Słuchawki stereofoniczne
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHP1900 Słuchawki stereofoniczne
grzeg84
19/12/2020
Polska
Dla mni ebardzo dobre
Posiadam ten model już dobre kilka lat, mimo że wiele razy spadły nic im nie jest. Ogólnie jakość jest świetna bass również. Przyczepić się można do końcówki kabla, gdzie już nieraz przerywa muzyka, ale mimo tylu lat to wcale nie dziwi.
Плюси
wytrzymałość
Мінуси
słaba jakość kabla
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHP1900 Słuchawki stereofoniczne
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHP1900 Słuchawki stereofoniczne
-JestemRolnik-
15/12/2020
Polska
Słuchawki z super basem
Bardzo dobrej jakości słuchawki PHILIPS SHP1900/10 tylko minusem w tym modelu jest to, że kabel podklejony idzie w górnym pałąku i jest to zalutowane i mi się to odkleiło i przerwał się kabel, więc uwzględnijcie to i niech produkują tak żeby kabel w pałąku był całkiem zabudowany bo przez to, że przerwał mi się kabel kupiłem inne słuchawki od Sony i one już nie mają takiego BASU, prawdopodobnie dlatego, że pasmo minimalne mają zbyt niskie ale nie znam się na tym żeby to stwierdzić.. Z minusów to: w kabłąku na głowie kabel jest wklejony na zewnątrz, w rowku i wprawne oko wypatrzy klej. Przy dłuższym słuchaniu jest ucisk głowy i uszów. Ogólnie to ponownie planuję kupić słuchawki Philips ale model PHILIPS TAUH201BK/00 bo z tego co widzę ma taki sam zakres od 20 - 20000Hz i myślę, że zrekompensują mi minusy wspomnianych wcześniej słuchawek PHILIPS SHP1900/10.
Плюси
dobry bas, zakrywa całe ucho
Мінуси
przewód w pałąku jest podklejony, a nie zabudowany tylko jest rowek i w tym rowku idzie przewód
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHP1900 Słuchawki stereofoniczne
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHP1900 Słuchawki stereofoniczne