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  • Легкі та комфортні
  • Легкі та комфортні
  • Легкі та комфортні
  • Легкі та комфортні

Більше не доступний

Стереонавушники

SHP1900/10

4.5
| (23) Відгуки | 87% рекомендують цей виріб
Легкі та комфортні
Повнорозмірні навушники легкої конструкції для комфортного прослуховування
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Легкі та комфортні

  • Накладні

  • Чорний

Кабель довжиною 2 м дозволяє покласти програвач у сумку

Завдяки ідеальній довжині кабелю ви отримуєте більше свободи руху і можете вирішити, куди брати аудіопристрій.

Повнорозмірні амбушури приглушують зовнішні шуми

Повністю регульована дуга на голову для фіксації на будь-якій голові

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.5

з 5

23

Відгуки

87%

рекомендують цей виріб

1

16/06/2021

Polska

Polska

Szkoda, że już niedostępne.

Moje poprzednie słuchawki się rozpadły, zatem zostałem zmuszony do poszukiwania innych. Słuchawki wybrałem w sklepie po wyglądzie. Są szytwne (obudowa) nic się nie wygina, nie mają "na siłę" opcji składania - więc połączenia są mniej zagrożone. Mają duże nauszniki. Zgodnie z opisem pracują w pełnym pasmie i maja 98 dB. Za tak nieduże pieniądze to można powiedzieć rewelacja. Rzadko, które słuchawki mają głośniki 40 mm co również obiecuje szersze pasmo przenoszenia. Dźwięk jest bardzo dobry, zarówno do grania na komputerze jak i słuchania muzyki. Dobra stereofonia. Jak ktoś się na nie jeszcze natknie niech kupuje bo warto jeżeli nie potrzebuje bezprzewodowych. Używam od września 2020.

Плюси

Dobry dżwięk, pełne pasmo przenoszenia, wystarczający kabel, profesjonalny wygląd, niska waga.

Мінуси

Na razie nie znalazłem

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHP1900 Słuchawki stereofoniczne

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHP1900 Słuchawki stereofoniczne

19/12/2020

Polska

Polska

Dla mni ebardzo dobre

Posiadam ten model już dobre kilka lat, mimo że wiele razy spadły nic im nie jest. Ogólnie jakość jest świetna bass również. Przyczepić się można do końcówki kabla, gdzie już nieraz przerywa muzyka, ale mimo tylu lat to wcale nie dziwi.

Плюси

wytrzymałość

Мінуси

słaba jakość kabla

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHP1900 Słuchawki stereofoniczne

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHP1900 Słuchawki stereofoniczne

15/12/2020

Polska

Polska

Słuchawki z super basem

Bardzo dobrej jakości słuchawki PHILIPS SHP1900/10 tylko minusem w tym modelu jest to, że kabel podklejony idzie w górnym pałąku i jest to zalutowane i mi się to odkleiło i przerwał się kabel, więc uwzględnijcie to i niech produkują tak żeby kabel w pałąku był całkiem zabudowany bo przez to, że przerwał mi się kabel kupiłem inne słuchawki od Sony i one już nie mają takiego BASU, prawdopodobnie dlatego, że pasmo minimalne mają zbyt niskie ale nie znam się na tym żeby to stwierdzić.. Z minusów to: w kabłąku na głowie kabel jest wklejony na zewnątrz, w rowku i wprawne oko wypatrzy klej. Przy dłuższym słuchaniu jest ucisk głowy i uszów. Ogólnie to ponownie planuję kupić słuchawki Philips ale model PHILIPS TAUH201BK/00 bo z tego co widzę ma taki sam zakres od 20 - 20000Hz i myślę, że zrekompensują mi minusy wspomnianych wcześniej słuchawek PHILIPS SHP1900/10.

Плюси

dobry bas, zakrywa całe ucho

Мінуси

przewód w pałąku jest podklejony, a nie zabudowany tylko jest rowek i w tym rowku idzie przewód

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHP1900 Słuchawki stereofoniczne

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHP1900 Słuchawki stereofoniczne

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