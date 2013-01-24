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Стереонавушники

SHP1900/10
Загальна оцінка / 5
  • Легкі та комфортні Легкі та комфортні Легкі та комфортні
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    Стереонавушники

    SHP1900/10
    Загальна оцінка / 5

    Легкі та комфортні

    Повнорозмірні навушники легкої конструкції для комфортного прослуховування Переглянути усі переваги

    Стереонавушники

    Легкі та комфортні

    Повнорозмірні навушники легкої конструкції для комфортного прослуховування Переглянути усі переваги

    Легкі та комфортні

    Повнорозмірні навушники легкої конструкції для комфортного прослуховування Переглянути усі переваги

    Стереонавушники

    Легкі та комфортні

    Повнорозмірні навушники легкої конструкції для комфортного прослуховування Переглянути усі переваги

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      Легкі та комфортні

      • Накладні
      • Чорний

      Кабель довжиною 2 м дозволяє покласти програвач у сумку

      Завдяки ідеальній довжині кабелю ви отримуєте більше свободи руху і можете вирішити, куди брати аудіопристрій.

      Технічні характеристики

      • Звук

        Акустична система
        Відкрита
        Тип магніту
        Неодимовий
        Частотна характеристика
        20–20 000  Гц
        Опір
        32 Ом
        Чутливість
        98 дБ
        Діаметр динаміків
        40 мм

      • Під'єднання

        Під’єднання кабелю
        одностороннє
        Довжина кабелю
        2 м
        Покриття конектора
        Хромоване покриття
        Тип кабелю
        Мідь

      • Розміри

        Розміри виробу (ШxГxВ)
        17 см x 9 см x 19 см
        Вага
        0,193  кг

      • Зовнішня коробка

        Код EAN
        87 12581 40182 5
        Вага брутто
        1,18  кг
        Висота
        24,3  см
        Довжина
        30,9  см
        Вага нетто
        0,579  кг
        Кількість споживчих комплектів
        3
        Вага тари
        0,601  кг
        Ширина
        21,5  см

      • Розміри упаковки

        Глибина
        9,5  см
        Код EAN
        87 12581 40180 5
        Вага брутто
        0,308  кг
        Висота
        24,8  см
        Вага нетто
        0,193  кг
        Кількість виробів
        1
        Тип упаковки
        Картон
        Вага тари
        0,115  кг
        Тип розміщення на полиці
        Обидва
        Ширина
        17,6  см

      • Конструкція

        Колір
        Чорний

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