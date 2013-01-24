Легкі та комфортні
Повнорозмірні навушники легкої конструкції для комфортного прослуховування Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Легкі та комфортні
Повнорозмірні навушники легкої конструкції для комфортного прослуховування Переглянути усі переваги
Легкі та комфортні
Повнорозмірні навушники легкої конструкції для комфортного прослуховування Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Легкі та комфортні
Повнорозмірні навушники легкої конструкції для комфортного прослуховування Переглянути усі переваги
Звук
Під'єднання
Розміри
Зовнішня коробка
Розміри упаковки
Конструкція