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Больше не доступен
SHP2600TV/10
Чистое и естественное звучание
Смотрите телевизор, не отвлекая окружающих, и управляйте громкостью левого и правого каналов с помощью съемного элемента управления. Эти легкие полноразмерные наушники с кабелем 5,2 м гарантируют комфорт и превосходные впечатления от прослушивания.
32-мм излучатели, закрытая конструкция
Полноразмерные
В комплекте с наушниками для дома Philips поставляется два съемных кабеля — 1 м и 5,2 м. Они обеспечивают комфортное использование как в помещении, так и на улице.
32-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают великолепное чистое звучание.
Используйте адаптер 6,3 мм для подключения к системе HiFi и наслаждайтесь высоким качеством звука.
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