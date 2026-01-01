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Больше не доступен

Наушники для телевизора

SHP2600TV/10

Чистое и естественное звучание

Смотрите телевизор, не отвлекая окружающих, и управляйте громкостью левого и правого каналов с помощью съемного элемента управления. Эти легкие полноразмерные наушники с кабелем 5,2 м гарантируют комфорт и превосходные впечатления от прослушивания.

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С пультом ДУ

Чистое и естественное звучание

  • 32-мм излучатели, закрытая конструкция

  • Полноразмерные

В комплект входят кабели 1 м и 5,2 м для использования в помещении и на улице

В комплекте с наушниками для дома Philips поставляется два съемных кабеля — 1 м и 5,2 м. Они обеспечивают комфортное использование как в помещении, так и на улице.

32-мм излучатели с неодимовыми магнитами для чистого звучания

32-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают великолепное чистое звучание.

Адаптер HiFi 6,3 мм

Используйте адаптер 6,3 мм для подключения к системе HiFi и наслаждайтесь высоким качеством звука.

Технические характеристики

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