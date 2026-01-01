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Больше не доступен
SHP5401/00
Для использования дома и в поездках
Сочетание мощного звука, легкости и портативности обеспечивает великолепный звук и максимальный комфорт при использовании в домашних условиях или в дороге
Для использования дома и на улице
Кабель подсоединен только с одной стороны, что значительно уменьшает риск его запутывания и упрощает сматывание кабеля для хранения.
Полноразмерные чашки наушников Philips не только закрывают все ухо, что улучшает качество звучания, но также в них достаточно места для более крупного и эффективного излучателя.
Сверхмягкие подушечки оголовья с мягкой тканевой подкладкой обеспечивают плотную посадку без излишнего давления.
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