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Для использования дома и в поездках
Сочетание мощного звука, легкости и портативности обеспечивает великолепный звук и максимальный комфорт при использовании в домашних условиях или в дороге Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для использования дома и в поездках
Сочетание мощного звука, легкости и портативности обеспечивает великолепный звук и максимальный комфорт при использовании в домашних условиях или в дороге Узнать обо всех преимуществах
Для использования дома и в поездках
Сочетание мощного звука, легкости и портативности обеспечивает великолепный звук и максимальный комфорт при использовании в домашних условиях или в дороге Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для использования дома и в поездках
Сочетание мощного звука, легкости и портативности обеспечивает великолепный звук и максимальный комфорт при использовании в домашних условиях или в дороге Узнать обо всех преимуществах
Стереонаушники
Цена магазина Philips
Итого:
Специальная форма и материалы высокого качества, используемые для изготовления амбушюр этих наушников от Philips, гарантируют максимальный комфорт за счет идеальной посадки. Они предотвращают утечку звука и улучшают характеристики низких частот. Форма амбушюр точно соответствует области вокруг уха.
Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.
Кабель подсоединен только с одной стороны, что значительно уменьшает риск его запутывания и упрощает сматывание кабеля для хранения.
Полноразмерные чашки наушников не только закрывают все ухо, что улучшает качество звучания, но также в них достаточно места для более крупного и эффективного излучателя.
Сверхмягкие подушечки оголовья с мягкой тканевой подкладкой обеспечивают плотную посадку без излишнего давления.
40-мм излучатель выполнен из композитного материала майлара для высокой чувствительности и мощности элемента, который обеспечивает звучание без слышимых искажений.
Звук
Подключения
Аксессуары
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка