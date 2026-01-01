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Больше не доступен

Стереонаушники

SHP5401/00

Для использования дома и в поездках

Сочетание мощного звука, легкости и портативности обеспечивает великолепный звук и максимальный комфорт при использовании в домашних условиях или в дороге

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Для использования дома и в поездках

  • Для использования дома и на улице

Односторонний кабель меньше спутывается, что повышает удобство в эксплуатации

Кабель подсоединен только с одной стороны, что значительно уменьшает риск его запутывания и упрощает сматывание кабеля для хранения.

Ухо закрывается полностью для оптимизации качества звучания

Полноразмерные чашки наушников Philips не только закрывают все ухо, что улучшает качество звучания, но также в них достаточно места для более крупного и эффективного излучателя.

Сверхмягкая подкладка оголовья для максимального комфорта

Сверхмягкие подушечки оголовья с мягкой тканевой подкладкой обеспечивают плотную посадку без излишнего давления.

Технические характеристики

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