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    Стереонаушники

    SHP5401/00
    Общая оценка / 5
    • Для использования дома и в поездках Для использования дома и в поездках Для использования дома и в поездках
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      Стереонаушники

      SHP5401/00
      Общая оценка / 5

      Для использования дома и в поездках

      Сочетание мощного звука, легкости и портативности обеспечивает великолепный звук и максимальный комфорт при использовании в домашних условиях или в дороге Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Стереонаушники

      Для использования дома и в поездках

      Сочетание мощного звука, легкости и портативности обеспечивает великолепный звук и максимальный комфорт при использовании в домашних условиях или в дороге Узнать обо всех преимуществах

      Для использования дома и в поездках

      Сочетание мощного звука, легкости и портативности обеспечивает великолепный звук и максимальный комфорт при использовании в домашних условиях или в дороге Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Стереонаушники

      Для использования дома и в поездках

      Сочетание мощного звука, легкости и портативности обеспечивает великолепный звук и максимальный комфорт при использовании в домашних условиях или в дороге Узнать обо всех преимуществах

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        Стереонаушники

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Для использования дома и в поездках

        • Для использования дома и на улице

        Удобные подушечки для уха повышают комфорт и улучшают характеристики басов

        Специальная форма и материалы высокого качества, используемые для изготовления амбушюр этих наушников от Philips, гарантируют максимальный комфорт за счет идеальной посадки. Они предотвращают утечку звука и улучшают характеристики низких частот. Форма амбушюр точно соответствует области вокруг уха.

        Легкая конструкция повышает уровень комфорта при длительном применении.

        Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.

        Односторонний кабель меньше спутывается, что повышает удобство в эксплуатации

        Кабель подсоединен только с одной стороны, что значительно уменьшает риск его запутывания и упрощает сматывание кабеля для хранения.

        Ухо закрывается полностью для оптимизации качества звучания

        Полноразмерные чашки наушников не только закрывают все ухо, что улучшает качество звучания, но также в них достаточно места для более крупного и эффективного излучателя.

        Сверхмягкая подкладка оголовья для максимального комфорта

        Сверхмягкие подушечки оголовья с мягкой тканевой подкладкой обеспечивают плотную посадку без излишнего давления.

        40-мм излучатель обеспечивает звук без искажений

        40-мм излучатель выполнен из композитного материала майлара для высокой чувствительности и мощности элемента, который обеспечивает звучание без слышимых искажений.

        Технические характеристики

        • Звук

          Акустическая система
          открытый
          Тип магнита
          Неодимовый
          Диапазон частот
          15 - 28 000  Гц
          Сопротивление
          32  Ом

        • Подключения

          Подключение кабеля
          одностороннее
          Разъем
          3,5 и 6,3  миллиметра
          Покрытие разъема
          Хромированный
          Тип кабеля
          Бескислородная медь

        • Аксессуары

          Адаптер
          3,5—6,3  миллиметра

        • Размеры упаковки

          высота
          26  см
          ширина
          20,6  см
          Глубина
          11,5  см
          Вес нетто
          0,179  кг
          Вес брутто
          0,444  кг
          Вес упаковки
          0,265  кг
          EAN
          87 12581 43923 1
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Картон

        • Внешняя упаковка

          Длина
          74,1  см
          ширина
          45  см
          высота
          57,7  см
          Вес нетто
          4,296  кг
          Вес брутто
          14,473  кг
          Вес упаковки
          10,177  кг
          EAN
          87 12581 43924 8
          Количество потребительских упаковок
          24

        • Внутренняя упаковка

          Длина
          43  см
          ширина
          35,8  см
          высота
          27,6  см
          Вес нетто
          1,074  кг
          Вес брутто
          3,227  кг
          Вес упаковки
          2,153  кг
          EAN
          87 12581 43925 5
          Количество потребительских упаковок
          6

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