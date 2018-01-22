Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Кабель зручно під’єднано лише до однієї сторони, що значно зменшує ризик заплутування і спрощує намотування кабелю для зберігання.
Повнорозмірні амбушури цих навушників Philips не лише накривають ціле вухо для кращої якості звуку, а й забезпечують місце для більшого, високоефективнішого динаміка.
5.0
з 5
5
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
rafał24
22/01/2018
Polska
Doskonałe za tę cenę
Słuchawki, mimo upływu czasu wciąż brzmi wspaniale. Dobrze wygłuszaj otoczenie, przyjemne niskie i nie drażniące ucha wysokie tony. Towarni z górnej półki, ale w sam raz dla nie :) Po chyba 4-5 latach wciąż wyglądają jak nowe, gąbka nie wygnieciona a kolory nie spłowiały i nic nie odpryskuje. Dobra jakość za przystępną cenę.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHP5401 Stereo Headphones
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHP5401 Stereo Headphones
lexaxel
22/01/2018
Polska
Перевірений покупець
Doskonałe za tę cenę
Słuchawki, mimo upływu czasu wciąż brzmi wspaniale. Dobrze wygłuszaj otoczenie, przyjemne niskie i nie drażniące ucha wysokie tony. Towarni z górnej półki, ale w sam raz dla nie :) Po chyba 4-5 latach wciąż wyglądają jak nowe, gąbka nie wygnieciona a kolory nie spłowiały i nic nie odpryskuje. Dobra jakość za przystępną cenę.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHP5401 Stereo Headphones
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHP5401 Stereo Headphones
ewina
06/01/2014
Polska
Wspaniałe
porządnie zrobione,uzywane non-stop a wyglądają jak nówki.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHP5401 Stereo Headphones
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHP5401 Stereo Headphones