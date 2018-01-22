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SHP5401 Stereo Headphones

SHP5401/00

5

| (5) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

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Односторонній кабель зменшує заплутування кабелів та підвищує комфорт

Кабель зручно під’єднано лише до однієї сторони, що значно зменшує ризик заплутування і спрощує намотування кабелю для зберігання.

Усе вухо накривається для покращення якості звуку

Повнорозмірні амбушури цих навушників Philips не лише накривають ціле вухо для кращої якості звуку, а й забезпечують місце для більшого, високоефективнішого динаміка.

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5.0

з 5

5

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

22/01/2018

Polska

Polska

Doskonałe za tę cenę

Słuchawki, mimo upływu czasu wciąż brzmi wspaniale. Dobrze wygłuszaj otoczenie, przyjemne niskie i nie drażniące ucha wysokie tony. Towarni z górnej półki, ale w sam raz dla nie :) Po chyba 4-5 latach wciąż wyglądają jak nowe, gąbka nie wygnieciona a kolory nie spłowiały i nic nie odpryskuje. Dobra jakość za przystępną cenę.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHP5401 Stereo Headphones

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHP5401 Stereo Headphones

22/01/2018

Polska

Polska

Перевірений покупець

Doskonałe za tę cenę

Słuchawki, mimo upływu czasu wciąż brzmi wspaniale. Dobrze wygłuszaj otoczenie, przyjemne niskie i nie drażniące ucha wysokie tony. Towarni z górnej półki, ale w sam raz dla nie :) Po chyba 4-5 latach wciąż wyglądają jak nowe, gąbka nie wygnieciona a kolory nie spłowiały i nic nie odpryskuje. Dobra jakość za przystępną cenę.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHP5401 Stereo Headphones

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHP5401 Stereo Headphones

06/01/2014

Polska

Polska

Wspaniałe

porządnie zrobione,uzywane non-stop a wyglądają jak nówki.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHP5401 Stereo Headphones

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHP5401 Stereo Headphones

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