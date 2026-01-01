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Проводные наушники для ТВ

SHP5500/00

Динамическое звучание

Легкие и удобные стереонаушники, аккустически настроенные на прослушивание аудио с телевизора. Наслаждайтесь просмотром любимых телепрограмм, не беспокоя других. Кабель длиной 6 метров позволит смотреть телевизор с большего расстояния. Также наушники имеют регулятор громкости.

Посмотреть все преимущества

Для телевизора

Динамическое звучание

Легкая конструкция повышает уровень комфорта при длительном применении.

Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.

Уникальный съемный механизм блокирования кабелей

Уделяя внимание даже мельчайшим деталям, конструкторы-акустики усовершенствовали блокирующий механизм так, чтобы съемный кабель не был случайно выдернут.

Удобные подушечки для уха повышают комфорт и улучшают характеристики басов

Специальная форма и материалы высокого качества, используемые для изготовления амбушюр этих наушников от Philips, гарантируют максимальный комфорт за счет идеальной посадки. Они предотвращают утечку звука и улучшают характеристики низких частот. Форма амбушюр точно соответствует области вокруг уха.

Технические характеристики

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